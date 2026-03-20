محمد إمام يتحدث عن دوره في "الكينج" ويعلق على نهاية المسلسل

كتب : منى الموجي

12:49 م 20/03/2026

محمد إمام ومسلسل الكينج

وجه النجم محمد إمام الشكر لجمهوره بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكينج" الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، وذلك تعليقا على صورة له نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كيف علق محمد إمام على نهاية مسلسل الكينج؟

وكتب إمام "من أكتر الأدوار اللي حبتها حمزة الدباح.. عامل بسيط في الخصوص بقى أكبر تاجر سلاح في الشرق الأوسط، فيه ناس منكم شافت إن النهاية دي حمزة يستحقها وناس تانية زعلانين مني، في الحالتين بحبكم جداً وبحترم رأيكم".

وتابع "مسلسل الكينج من أحب المسلسلات لقلبي وموضوع كان نفسي أعمله من زمان وشخصية جديدة عليا.. شكراً من كل قلبي على استقبالكم العظيم للمسلسل وتفاعلكم الكبير مع أبطاله وأحداثه من أول حلقة.. شكراً على كل الحب ده.. عيد سعيد عليكم جميعاً ونتقابل قريب إن شاء الله".

فريق مسلسل الكينج

مسلسل الكينج عُرض في رمضان 2026 على قناة MBC مصر، على مدار 30 حلقة، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، مصطفى خاطر، إيمي سالم، سامي مغاوري، عماد رشاد، انتصار، بسنت شوقي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

تدور أحداث المسلسل إطار اجتماعي شعبي، حول أسرة حمزة الدباح الذي يدخل في صراعات وخلافات مع أشقائه مرة ومع آخرين مرات أخرى، وكيف تجبره الظروف على السير في طريق الشر؟

اقرأ أيضا

"في حاجة اسمها الشخصية الدرامية".. مؤلف مسلسل الكينج يدافع عن مشهد الولادة بعد إثارته للجدل

"عاجبك منظري والرجالة بتعمل فيكي كده".. محمد إمام يعتذر عن مشهد الولادة في مسلسل الكينج

بسبب مشهد الولادة في مسلسل "الكينج".. خالد منتصر يدافع عن الأطباء ويهاجم محمد إمام

فيديو قد يعجبك



"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
مأساة أول أيام العيد.. وفاة 4 أطفال إثر سقوط عربة كارو بترعة في دمياط
الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)
