وجه النجم محمد إمام الشكر لجمهوره بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكينج" الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، وذلك تعليقا على صورة له نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كيف علق محمد إمام على نهاية مسلسل الكينج؟

وكتب إمام "من أكتر الأدوار اللي حبتها حمزة الدباح.. عامل بسيط في الخصوص بقى أكبر تاجر سلاح في الشرق الأوسط، فيه ناس منكم شافت إن النهاية دي حمزة يستحقها وناس تانية زعلانين مني، في الحالتين بحبكم جداً وبحترم رأيكم".

وتابع "مسلسل الكينج من أحب المسلسلات لقلبي وموضوع كان نفسي أعمله من زمان وشخصية جديدة عليا.. شكراً من كل قلبي على استقبالكم العظيم للمسلسل وتفاعلكم الكبير مع أبطاله وأحداثه من أول حلقة.. شكراً على كل الحب ده.. عيد سعيد عليكم جميعاً ونتقابل قريب إن شاء الله".

فريق مسلسل الكينج

مسلسل الكينج عُرض في رمضان 2026 على قناة MBC مصر، على مدار 30 حلقة، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، مصطفى خاطر، إيمي سالم، سامي مغاوري، عماد رشاد، انتصار، بسنت شوقي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

تدور أحداث المسلسل إطار اجتماعي شعبي، حول أسرة حمزة الدباح الذي يدخل في صراعات وخلافات مع أشقائه مرة ومع آخرين مرات أخرى، وكيف تجبره الظروف على السير في طريق الشر؟

"في حاجة اسمها الشخصية الدرامية".. مؤلف مسلسل الكينج يدافع عن مشهد الولادة بعد إثارته للجدل

"عاجبك منظري والرجالة بتعمل فيكي كده".. محمد إمام يعتذر عن مشهد الولادة في مسلسل الكينج

بسبب مشهد الولادة في مسلسل "الكينج".. خالد منتصر يدافع عن الأطباء ويهاجم محمد إمام