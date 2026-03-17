احتفالا بعيد الفطر، ينطلق العرض المسرحي "بلاك" ابتداءً من ثاني أيام العيد، ليستمر لمدة أسبوعين على مسرح الشمس بالحديقة الدولية، يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، مع إتاحة الدخول مجانًا للجمهور.

تفاصيل مسرحية بلاك

ويقدم العرض تجربة إنسانية تسلط الضوء على قوة الأمل وقدرة الإنسان على مقاومة العتمة الداخلية مهما اشتدت الظروف.

وفي بيان صحفي، قالت مخرجة العرض تغريد عبدالرحمن إن أحداث المسرحية تدور حول روح وُلدت في سجن من الصمت، حيث لا صوت يواسيها ولا ضوء يبدد ألمها، في رحلة إنسانية تكشف معاناة أسرة تواجه فقدان النور والأمل. بين صرخة أم ترفض الاستسلام للعجز، وقلب أب يذوب ألمًا وهو يرى جزءًا منه يغرق في السواد، يطرح العرض أسئلة عميقة حول معنى الأمل وقوة الإيمان بالحياة.

ومع ظهور شخصية "رفعت"، تتغير ملامح الحكاية، إذ يمد يده وسط العتمة ليعلّم بطلة العمل أن اللمس قد يكون لغة قادرة على كسر المستحيل وفتح أبواب جديدة للحياة.

فريق مسرحية بلاك

العرض من تأليف إسراء محبوب وإخراج تغريد عبدالرحمن، ويشارك في بطولته محمود سليمان، يارا المليجي، سلاف الشناوي، نورهان صالح، يوسف رزق، محمود عساف، رويدا نبيل، ومحمد مجدي. ويضم فريق العمل ديكور رنا أشرف وتنفيذ محمد مهدي، وملابس منى الورداني، واستعراضات ياسمين عسكر، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأشعار ربيع فرج، وألحان وتوزيع محمود شعراوي، وغناء نادين عامر، وتنفيذ موسيقي مصطفى كاجو، إلى جانب فريق الإخراج محمد هلال وسلمى هاني ومدحت السعدني، والمخرجين المنفذين شادي عليوة ورحمة محمد.

يذكر أن العرض المسرحي بلاك سبق وتم تكريمه من المركز القومي للأمومة والطفولة.

اقرأ أيضا

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود



