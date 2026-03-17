إعلان

على مسرح الشمس.. انطلاق مسرحية "بلاك" احتفالا بعيد الفطر

كتب : منى الموجي

12:42 ص 17/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تكريم تغريد عبدالرحمن من المجلس القومي للأمومة
  • عرض 3 صورة
    مسرحية بلاك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفالا بعيد الفطر، ينطلق العرض المسرحي "بلاك" ابتداءً من ثاني أيام العيد، ليستمر لمدة أسبوعين على مسرح الشمس بالحديقة الدولية، يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، مع إتاحة الدخول مجانًا للجمهور.

تفاصيل مسرحية بلاك

ويقدم العرض تجربة إنسانية تسلط الضوء على قوة الأمل وقدرة الإنسان على مقاومة العتمة الداخلية مهما اشتدت الظروف.

وفي بيان صحفي، قالت مخرجة العرض تغريد عبدالرحمن إن أحداث المسرحية تدور حول روح وُلدت في سجن من الصمت، حيث لا صوت يواسيها ولا ضوء يبدد ألمها، في رحلة إنسانية تكشف معاناة أسرة تواجه فقدان النور والأمل. بين صرخة أم ترفض الاستسلام للعجز، وقلب أب يذوب ألمًا وهو يرى جزءًا منه يغرق في السواد، يطرح العرض أسئلة عميقة حول معنى الأمل وقوة الإيمان بالحياة.

ومع ظهور شخصية "رفعت"، تتغير ملامح الحكاية، إذ يمد يده وسط العتمة ليعلّم بطلة العمل أن اللمس قد يكون لغة قادرة على كسر المستحيل وفتح أبواب جديدة للحياة.

فريق مسرحية بلاك

العرض من تأليف إسراء محبوب وإخراج تغريد عبدالرحمن، ويشارك في بطولته محمود سليمان، يارا المليجي، سلاف الشناوي، نورهان صالح، يوسف رزق، محمود عساف، رويدا نبيل، ومحمد مجدي. ويضم فريق العمل ديكور رنا أشرف وتنفيذ محمد مهدي، وملابس منى الورداني، واستعراضات ياسمين عسكر، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأشعار ربيع فرج، وألحان وتوزيع محمود شعراوي، وغناء نادين عامر، وتنفيذ موسيقي مصطفى كاجو، إلى جانب فريق الإخراج محمد هلال وسلمى هاني ومدحت السعدني، والمخرجين المنفذين شادي عليوة ورحمة محمد.

يذكر أن العرض المسرحي بلاك سبق وتم تكريمه من المركز القومي للأمومة والطفولة.

عيد الفطر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار
أخبار مصر

تغيرات سريعة.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
رياضة محلية

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
دراما و تليفزيون

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
أخبار المحافظات

أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

