تصوير- محمد معروف:

قالت الفنانة جهاد حسام الدين، إنها تابعت اهتمام الجمهور وانشغالهم بمسلسل كارثة طبيعية، حتى قبل طرحه، ولكنها كانت تنتظر معرفة رد فعلهم بعد عرض الحلقات.

بكاء وخوف

وأضافت في حوارها المصور مع "مصراوي": "لما جالي الوق عيطت وخفت قوي، وقعدت شوية مش عارفة أروح لـ شروق -الشخصية التي قدمتها- منين، سبتها وبدأت أبص على الأمهات اللي حواليا وأصحابي، وحضرت ولادة مع واحدة صاحبتي قبل كده، وبصيت على أمي وبدأت أشوفها بطريقة تانية، وأعمل أبحاث لها علاقة بالولادة وإيه اللي بيحصل في الجسم، عشان أقدر أوصل للإحساس، وواحدة واحدة شيلنا بعض كفريق".

مشاهد الولادة

وعن أصعب مشاهدها في مسلسل كارثة طبيعية، أكدت أن مشاهد الولادة كلها كانت صعبة، وكذلك مشاهد الحلقة التاسعة كانت صعبة نفسيا، إلى جانب مشهدها مع الفنان كمال أبو رية -لعب دور والد شروق- في المطبخ، والذي كشف خلاله عن وضعه المادي وعدم قدرته على تقديم المساعدة لها "كنت خايفة من المشهد ده".

كواليس كارثة طبيعية

وصفت جهاد كواليس مسلسل كارثة طبيعية باللذيذة "كانت لطيفة وكان فيه روح فريق، وحاجة دمها خفيف ومستوى من المهنية عالي، وكنا بناخد رأي بعض وبنجرب".

ضيوف الشرف

جهاد وجهت التحية لكل ضيوف الشرف الذين ظهروا في حلقات "كارثة طبيعية"، لافتة إلى أنها لم تجتمع ببعضهم أمام الكاميرا، لكن حرصت على التواجد وقت تصوير مشاهدهم "لما أستاذ أحمد مكي جه، رحت سلمت عليه رغم إني مكنتش في المشهد وأستاذ خالد كمال مصورتش معاه بس اتقابلنا، كل الضيوف اللي جم كنت عايزة أقابلهم لإني بحبهم كلهم قوي، وسعيدة بيهم إنهم نورونا وكبرونا وزودونا، وكل حد جه عمل دوره على أكمل وجه".

"كارثة طبيعية" تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسام حامد، بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، حمزة العيلي، كمال أبو رية، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف.