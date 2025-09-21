كتب- مصطفى حمزة:

قامت المنصة المسئولة عن بيع تذاكر حفل فريق الروك الألماني "العقارب - scorpions"، بحجب تفاصيل طرحها، عقب الأزمة التي أثارها الإعلان عن إقامة الحفل في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم 15 أكتوبر المقبل.

وتوجه "مصراوي" بالسؤال عن مصير الحفل، إلى مصدر بالشركة التي تولت طرح التذاكر للحجز، عبر منصتها، وأجاب: "الحفلة تم إلغاؤها رسميا، وجاري حاليا التواصل مع من قاموا بالحجز، لرد قيمة التذاكر".

وواجه الإعلان عن الحفل، حملة غاضبة بين رواد مواقع التواصل، وطالبوا بإلغائه، بسبب دعم الفريق للكيان الصهيوني.

ومع تصاعد الحملة، زاد الغموض حول مصير الحفل، إذ قامت الشركة المنظمة "لايف نيشن - live nation"، بحذف بوسترات الدعاية من صفحتها في موقع فيسبوك، واكتفت فقط بالترويج لحفل الفريق المقرر إقامته في أبو ظبي، يوم 20 أكتوبر.

وقامت الشركة المنظمة، بحذف الحفل الذي سبق وتم الإعلان عن إقامته في مصر، من خريطة حفلات شهر أكتوبر، على موقعها الرسمي.

ودشن رواد مواقع التواصل، حملة تطالب بمنع الحفل، وقاموا بنشر صور من حفلات الفريق الألماني "سكوربيونز"، وهم يرفعون علم إسرائيل، إلى جانب إقامة الفرقة العديد من الحفلات في الأراضي المحتلة.

فريق الروك الألماني "العقارب - scorpions"، ، يعد من أبرز فرق الروك التي نالت شهرتها، في السبعينيات، سبق وأحيا حفلين في مصر عام 2005 ، وأقيم الحفل الأول في مصر يوم 17 نوفمبر تحت سفح الأهرامات، وأقامت الثاني في شرم الشيخ يوم 19 نوفمبر .

اقرأ أيضا

مي كمال الدين تنشر رسالة غامضة بعد انفصالها عن أحمد مكي: "مش بتلزق فيه"

من الفن إلى الطهي وخدمة توصيل الركاب.. عبير عادل تتصدر "التريند"