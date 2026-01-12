عمره 400 مليون سنة.. صور لـ " نهر فينكي" أقدم نهر في العالم

مئات الزلازل الجليدية تهز نهر يوم القيامة.. ما تأثيرها على مستوى سطح البحر؟

يتصدر نهر فينكي في أستراليا قائمة أقدم الأنهار في العالم، إذ يقدر عمره بين 300 و400 مليون سنة، ما يجعله أقدم من الديناصورات.

وبحسب تقرير موقع "لايف ساينس"، يمتد نهر فينكي، أو لارابينتا بلغة السكان الأصليين أرينتي، لمسافة تزيد على 640 كيلومترا عبر الإقليم الشمالي وجنوب أستراليا، إذ بسبب الظروف القاحلة في وسط القارة، يتدفق بشكل متقطع، ويظل معظم السنة على شكل برك مائية منفصلة.

وباستخدام مزيج من السجلات الجيولوجية، التجوية، والقياسات الإشعاعية، حدد العلماء عمر النظام النهري إلى العصر الديفوني أو العصر الكربوني، أي منذ مئات الملايين من السنين.

كيف يكشف الجيولوجيا عمر النهر؟

يعد ما يسمى بـ التصريف المحوري المتقاطع أحد أقوى الأدلة على قدم النهر، فبدلا من أن يتدفق النهر بمحاذاة الصخور الصلبة مثل الكوارتزيت، فإنه يقطع هذه التكوينات، ما يشير إلى أن مجرى النهر سبق تكوّن جبال ماكدونيل.

يقول فيكتور بيكر، عالم الجيومورفولوجيا بجامعة أريزونا: "يشير وجود النهر قبل الجبال إلى أنه حفر طريقه عبر القشرة الأرضية أثناء ارتفاعها، محتفظًا بمجرى مائي مستمر على مدى ملايين السنين."

البيئة المستقرة سر طول عمر النهر

توضح إيلين وول، جيولوجية بجامعة ولاية كولورادو، أن استمرار الأنهار يعود إلى الاستقرار التكتوني: "يمكن أن تختفي الأنهار إذا تغيرت التضاريس أو غمرتها الرواسب، أو بسبب تغير المناخ والاستخدام المفرط للمياه."

أما نهر فينكي، فقد استفاد من الاستقرار التكتوني الطويل لأستراليا، مما سمح له بالنمو والتطور بشكل شبه مستمر.

تهديدات مستقبلية للأنهار القديمة

رغم التاريخ الطويل للنهر، يشير الخبراء إلى أن الأنشطة البشرية وتغير المناخ قد تقلل من جريان المياه مستقبلا. ويضيف بيكر أن نهر نيو في الولايات المتحدة، البالغ عمره نحو 300 مليون سنة، قد يكون بديلا إذا جف نهر فينكي، حيث يمر عبر فرجينيا وكارولاينا الشمالية.