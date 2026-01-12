إعلان

انفجار يقتل 6 رجال شرطة في إقليم باكستاني على الحدود مع أفغانستان

كتب : مصراوي

03:18 م 12/01/2026

انفجار - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسلام أباد- (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن ستة من رجال الشرطة، على الأقل، لقوا حتفهم في شمال غرب باكستان وسط زيادة في الهجمات المسلحة في البلاد.

وذكر مسؤولو الأمن أن المسلحين استهدفوا مركبة شرطة مدرعة بعبوة ناسفة في مقاطعة تانك في إقليم خيبرباختوانخا.

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأصدر رئيس الوزراء شهباز شريف تعليمات بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الهجوم.

ومن ناحية أخرى، لقي مدنيان، على الأقل، حتفهما، وثلاثة مسلحين في حوادث منفصلة بمقاطعة اوراكزي في خيبرباختوانخا.

وتحملت المنطقة الشمالية الغربية من باكستان، المتاخمة لأفغانستان، العبء الأكثر من التمرد لعقود وتعاني من هجمات متواصلة.

وإجمالا، سجلت باكستان 5397 حادثا إرهابيا، بينها 27 هجوما انتحاريا على مدار عام 2025، بحسب العلاقات العامة بين الأجهزة، وهو الجناح الإعلامي للجيش.

وتقول باكستان إن الحوادث الإرهابية تصاعدت منذ استعادت حركة أفغانستان طالبان السيطرة على مقاليد الأمور في كابول في 2021.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار أفغانستان رجال الشرطة مسلحين عبوة ناسفة شهباز شريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ ابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
زووم

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ ابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026
الموضة

بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026
رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
أخبار المحافظات

رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
سلسلة من الفشل.. القصة الكاملة لأزمة المخرج ياسر سامي والمنتج صلاح الجهيني
زووم

سلسلة من الفشل.. القصة الكاملة لأزمة المخرج ياسر سامي والمنتج صلاح الجهيني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة