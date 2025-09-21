من الفن إلى الطهي وخدمة توصيل الركاب.. عبير عادل تتصدر "التريند"

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة عبير عادل محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها في أحد اللقاءات التليفزيونية، كشفت خلاله تفاصيل عن حياتها الشخصية بعد ابتعادها عن الأضواء.

وقالت عبير إنها لا تجد حرجًا في العمل بمجال الطهي والتوصيل، مؤكدة أن حبها للمطبخ دفعها للاستفادة من موهبتها في إعداد الطعام، وأضافت: "أوقات بتاع الدليفري يتأخر أو الموتوسيكل يعطل، بنزل أوصل الأكل بنفسي، هو أنا بعمل حاجة عيب أو حرام".

وأشارت إلى أنها تعمل أيضًا على تطبيقات خدمة توصيل الركاب باستخدام سيارتها الخاصة، وقالت: "أنا بشتغل توصيل، والحمد لله ربنا رزقني بعربية، نزلت أشتغل بيها على تطبيق من تطبيقات التوصيل، ولما بكون رايحة عند أختي مثلًا بقبل رحلات في الطريق وبوصل الناس، أنا ست طبيعية جدًا".

وتابعت: "كل إنسان ربنا رزقه بحاجات يقدر يختار منها، وأنا ربنا رزقني بحب المطبخ، ويقال بين صحابي إن نفسي حلو في الأكل، وعندي موهبة في الطهي، وفي القيادة".

كما تحدثت الفنانة عن قرارها في تبني طفلة تُدعى "رقية"، مؤكدة أنها تعتبرها أجمل هدية من الله، وقالت: "دي بنتي وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي، تخيلي لما حد يبقى عزيز عليكي يجيبلك هدية، وعندنا بنقول الهدية لا ترد ولا تباع بنحتفظ بيها مهما كانت الظروف، فما بالك إن اللي بعتلك الهدية دي ربنا".

يُذكر أن عبير عادل اشتهرت في التسعينيات وشاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، أبرزها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بدور "ميرفت" ابنة الوزير، إلى جانب مشاركتها في فيلم "اغتيال"، ومسلسل "هارون الرشيد".

