بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى

كتب : منى الموجي

04:13 م 09/01/2026 تعديل في 04:15 م
كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة الشابة أميرة أديب، بحصولها على جائزة من "تيك توك" كأفضل فنانة صاعدة في عالم الموسيقى لعام 2025، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لها وللجائزة، كما شاركت جمهورها فيديو على تطبيق تيك توك.

ظهرت أميرة في الصور بإطلالة جريئة ومختلفة، وعلقت "أبدأ العام بقلب مليء بالامتنان، خاصة لكم، كنتم معي منذ البداية، شكرا لأصواتكم ورسائلكم وحبكم اللامتناهي، بوسة كبيرة.. المزيد من الموسيقى والفيديوهات في الطريق".

وقالت في الفيديو "شباب أنا كسبت. كلمة سريعة من القلب، دي أول جايزة في عالم الموسيقى بتصويت الجمهور، أي حد صوتلي انت ابن خالتي، وانتوا حبايب ماما الاتنين احنا عيلة معقدة، وشكرا لأي حد اتكلم عن أغانيا السنة دي أو رقص عليها، وحتى اللي اتكلموا وحش، شكرا ممتنة جدا ومكنتش فاكرة إني هكسب خالص بجد لإني لسه ببتدي.. مبسوطة قوي".

وتابعت أميرة "بدأت كصانعة محتوى زي ما أنتم عارفين، ومبسوطة إن أول جايزة في الموسيقى تكون من (تيك توك) مكان أنا ابتديت منه أصلا، والسنة دي انتظروني هقرفكم فيه حاجات حلوة جاية في الطريق".

أميرة طرحت في 2025 أغنية "أحمد" وأغنية بعنوان "تصبيرة" وحققتا انتشارا واسعا وسط جمهورها.

@amiraadeeb

THANK YOU! I LOVE YOU! GOODNIGHT💗💅🏽😭🙏

♬ Glamorous - Instrumental - The Hit Crew

