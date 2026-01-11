شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها صورًا من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "تسلملي"، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها.

ونشرت لطيفة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "أغنية فيها كمية حب مش طبيعية"، "لطيفة الصوت المميز"، "حين يجتمع الرقي والأناقة"، و"ملكة الطرب الأصيل".

أغنية "تسلملي" من كلمات حسام سعيد، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي خالد نبيل، وإخراج جميل المغازي.

وتجسد لطيفة خلال الكليب دور أم مع ابنها في مختلف مراحل حياته، بداية من الطفولة وحتى يوم زفافه.

يُذكر أن لطيفة حصلت على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، وذلك خلال ملتقى التميز والإبداع العربي.

