إعلان

لطيفة تنشر صورًا من كواليس كليب أغنيتها "تسلملي"

كتب : نوران أسامة

12:13 م 11/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    من تصوير فيديو كليب أغنية تسلملي
  • عرض 11 صورة
    لقطات من تصوير فيديو كليب أغنية تسلملي
  • عرض 11 صورة
    لقطات من كواليس فيديو كليب أغنية تسلملي
  • عرض 11 صورة
    لطيفةمن كواليس فيديو كليب أغنية تسلملي
  • عرض 11 صورة
    لطيفة تنشر لقطات من كواليس فيديو كليب أغنية تسلملي
  • عرض 11 صورة
    صور من كواليس فيديو كليب أغنية تسلملي
  • عرض 11 صورة
    لطيفة تنشر صور جديدة عبر حسابها عبر إنستجرام
  • عرض 11 صورة
    صور من كواليس فيديو كليب أغنية تسلملي (2)
  • عرض 11 صورة
    صور من تصوير فيديو كليب أغنية تسلملي (2)
  • عرض 11 صورة
    صور من تصوير فيديو كليب أغنية تسلملي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها صورًا من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة "تسلملي"، التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها.

ونشرت لطيفة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "أغنية فيها كمية حب مش طبيعية"، "لطيفة الصوت المميز"، "حين يجتمع الرقي والأناقة"، و"ملكة الطرب الأصيل".

أغنية "تسلملي" من كلمات حسام سعيد، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي خالد نبيل، وإخراج جميل المغازي.

وتجسد لطيفة خلال الكليب دور أم مع ابنها في مختلف مراحل حياته، بداية من الطفولة وحتى يوم زفافه.

يُذكر أن لطيفة حصلت على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، وذلك خلال ملتقى التميز والإبداع العربي.

اقرأ أيضًا:

إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور جديدة من حفل زفافها على مينا مسعود

الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"

لطيفة كليب تسلملي إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج "الاستطاعة الصحية"
أخبار مصر

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج "الاستطاعة الصحية"
أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران