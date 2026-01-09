كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد رمضان عن مقطع من أحدث أغانيه "محمد.. هو فيه زي محمد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واكتفى رمضان في تعليقه على الفيديو بكتابة اسم الأغنية، والإشارة إلى أنه سوف يطرحها قريبا. ويقول مطلع الأغنية "محمد هو فيه زي محمد، محمد ياريتكم زي محمد، ده كله إلا محمد، مفيش أطيب منه، مفيش أجدع منه، واللي معلمكم بيتعلم منه، يمشي ولا يهمه، يرمي انتوا تلموا، فضل يجري ويجري قام سابق سنه".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل جولة كأس العالم، الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي، بحضور عدد كبير من محبيه.

ينتظر الفنان محمد رمضان طرح فيلمه أسد، إخراج محمد دياب، بطولة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: كامل الباشا، ركين سعد، رزان جمال، محمود السراج، إسلام مبارك.