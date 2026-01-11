طرح أغنية أنغام "الحب حالة" على إذاعة "نجوم إف إم"

طرحت النجمة أنغام، أغنيتها الجديدة "الحب حالة" حصريا، عبر إذاعة "نجوم إف إم".

والأغنية من كلمات وألحان رزام Rozam، وتوزيع Cheche Alara، وميكس وماستر طارق مدكور.

ونجحت الأغنية بشكل كبير بعد طرحها بساعات قليلة عبر وسائل الديجتال المختلفة، ودخلت ضمن قائمة التريند وكانت الأكثر استماعاً وذلك عبر موقع يوتيوب، وخلال ساعات تخطت الـ 2 مليون مشاهدة، بجانب تصدرها باقى المنصات وتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن المطربة أنغام أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، في ليلة رأس السنة 2026.

وبدأ الحفل بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو أنت مين"، "ساندة.

عليك"، "اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

كما شاركت المطربة العالمية توني بركستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الذي نظمته شركة «Benchmark» وبرعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ونقلته إذاعة «نجوم إف إم».