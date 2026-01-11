إعلان

طرح أغنية أنغام "الحب حالة" على إذاعة "نجوم إف إم"

كتب : منال الجيوشي

09:14 م 11/01/2026

أنغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت النجمة أنغام، أغنيتها الجديدة "الحب حالة" حصريا، عبر إذاعة "نجوم إف إم".

والأغنية من كلمات وألحان رزام Rozam، وتوزيع Cheche Alara، وميكس وماستر طارق مدكور.

ونجحت الأغنية بشكل كبير بعد طرحها بساعات قليلة عبر وسائل الديجتال المختلفة، ودخلت ضمن قائمة التريند وكانت الأكثر استماعاً وذلك عبر موقع يوتيوب، وخلال ساعات تخطت الـ 2 مليون مشاهدة، بجانب تصدرها باقى المنصات وتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن المطربة أنغام أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، في ليلة رأس السنة 2026.

وبدأ الحفل بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو أنت مين"، "ساندة.

عليك"، "اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

كما شاركت المطربة العالمية توني بركستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الذي نظمته شركة «Benchmark» وبرعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ونقلته إذاعة «نجوم إف إم».

الحب حالة

أنغام أغنية الحب حالة السعودية أغاني أنغام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026
الموضة

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي
رياضة محلية

عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي
ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: فوز "مستقبل وطن" بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران