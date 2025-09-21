مي كمال الدين تنشر رسالة غامضة بعد انفصالها عن أحمد مكي: "مش بتلزق فيه"

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الدكتورة مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، الجدل بعد أن وجهت رسالة غامضة عبر حسابها على موقع إنستجرام، هاجمت خلالها شخصية دون أن تذكر اسمها.

وكتبت مي كمال عبر خاصية القصص القصيرة: "فيه واحدة مش هذكر اسمها احترامًا للقانون أولًا، ولأولادها ثانيًا، وبالنسبة لسنك كمان، مشكلتك معاه مش معايا، ركزي، مفيش داعي لكل اللي بتعمليه. أنا مشغولة وشغلي أهم، وجايز مش هتعرفي تحسي بالمسؤولية".

وتابعت "أنا أعلنت انفصالي، وبكن له كل الاحترام، وخلاص، لا بساومه، ولا بجري وراه، ولا بتلزق فيه، ولا بقول إحنا صحاب، بالبلدي بسيب الجمل بما حمل، فخليني بره دماغك".

وأضافت مي: "اشتغلي على نفسك، واعملي كارير يثبت وجودك، بدل ما انتي مش مفهومة، لا منتجة، ولا فنانة، ولا حتى صاحبة كوافير، باين كده، صح؟ حاولي تحبي نفسك يمكن تلاقي حاجة تعيشيلها".

يُذكر أن الفنان أحمد مكي يفضل دائمًا إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء ووسائل الإعلام. وكان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الغاوي"، بطولة عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين.



اقرأ أيضًا:

بفستان جريء.. نيكول سابا تتألق في أحدث إطلالاتها (صور)





إلهام شاهين مع محمد منير في الساحل الشمالي: "عشرة العمر وربنا يخليك لمحبينك"





وفاة الفنان السعودي حمد المزيني عن عمر ناهز 80 عامًا





"الكرسي شبك في البنطلون".. محمد الصاوي يروي موقفًا محرجًا تعرض له أمام الجمهور (فيديو)





أصالة بإطلالة ساحرة في حفل "ليالي مراسي".. والجمهور: اسم الله عليكي وعلى جمالك



