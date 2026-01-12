الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على 4 أشخاص بسبب الأجرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق، له معلومات جنائية)، وطرف ثان :(4 أشخاص، لهم معلومات جنائية) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لخلافات بينهم حول الأجرة قاموا على إثرها بالتعدي بالضرب على بعضهم باستخدام الأسلحة البيضاء.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (5 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.