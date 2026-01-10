"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"

25 صورة لـ أنغام في حفل رأس السنة بالسعودية

كتب - معتز عباس:

حققت النجمة أنغام نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها، اليوم السبت، أغنية "الحب حالة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وباقي منصات الموسيقى المختلفة.

أطلقت أنغام أغنية "الحب حالة"، كلمات وألحان روزام ، تسجيل الموسيقى مع الموزع العالمي Cheche Alara، في ستوديو، East West Studios, Los، ميكس وماستر طارق مدكور.

حصدت الأغنية ردود فعل إيجابية من الجمهور عبر موقع يوتيوب، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة روعة أوي"، "سمعتها في الحفلة تجنن"، "مفيش زي صوتك"، "الله عليكي يا صوت مصر"، "مفيش في حلاوة صوتك".

حفل المطربة أنغام في السعودية.

يذكر أن المطربة أنغام أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا مؤخرا في المملكة العربية السعودية، في ليلة رأس السنة 2026.

بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو أنت مين"، "سانده عليك"، "اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

كما شاركت المطربة العالمية توني بركستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الغنائي المقام حاليًا في الرياض بمناسبة ليلة رأس السنة والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".