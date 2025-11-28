تحت شعار "كامل العدد".. نفاذ تذاكر حفلتي تامر عاشور في الكويت والشارقة

في ليلة طربية لا تُنسى، احتضنت آرينا الكويت حفلا موسيقيا استثنائيا جمع النجمين أحمد سعد وآدم، ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي 2025 بتنظيم من Pacha Group التي رسخت مجددًا بصمتها في صناعة الترفيه عبر توليفة بصرية وسمعية أعادت رسم ملامح المشهد الفني في الكويت.

منذ اللحظة الأولى، ظهر المسرح وكأنه لوحة فنية متكاملة؛ إضاءات خلّابة، مؤثرات بصرية مُتقنة، وتناغم محكم بين الصوت والصورة، ما منح الحفل روحاً معاصرة حافظت في الوقت ذاته على أصالة الغناء الحي. وتولى تقديم الحفل الإعلامي عبدالله مال الله الذي منح الليلة انطلاقتها الأنيقة.

دخل المطرب أحمد سعد المسرح بعفويته المعهودة، وبحضور طاغٍ جعله يستحق — كما وصفه الجمهور — لقب ”ملك المسرح”. لم يتردّد في ممازحة الحضور قائلاً: «يتعافى المرء بجمهور الكويت»، في جملة بدت انعكاساً حقيقياً لحفاوة استقبال الجمهور وتفاعله.

وأعرب سعد، عن سعادته بالتعاون مع Pacha Group والمنتج حسين موسى، مشيداً بدقته وحرصه على أدق التفاصيل في هذه الأمسية الفنية.

على صعيد الأغاني، قدّم سعد قائمة ذكية ومتنوعة أشعلت القاعة، متنقلاً بين أعماله الشهيرة ومفاجآته الفنية، فغنى: سكوت سكوت – إيه اليوم الحلو ده – سيرينا يا دنيا – عليكي عيون – شوف أنت عامل إيه – أنا عارف إنك مفتقدني – أنتم عليكم ضغوطات – وآخرتها / أنا مشيت – منعطف خطر – اختياراتي – يا ليالي.

ولم يكن الجمهور مجرد مستمع، بل شاركه سعد غناء عدد كبير من المقاطع في مشاهد غمرت الصالة بالطاقة والفرح.

وجاءت اللحظة الأبرز في الأمسية عندما صعد آدم إلى المسرح ليشارك أحمد سعد دويتوهات أربعت أشعلت المدرجات، مقدّمين: " آه يا حلو – الأطلال – هذا أنا – مكسرات" في لوحة موسيقية امتزجت فيها خامتا صوت فريدتان، وسط تفاعل غير مسبوق من جمهور امتلأت به كل مقاعد آرينا الكويت.

بعد الدويتو، تولّى آدم “مسك الختام” في ليلة ختمها بطرب أصيل وصوت يلامس الوجدان. قدّم باقة كبيرة من أغنياته المحبوبة، أكد بها قوته الفنية وحضوره الجذاب، فغنى: "نحنا سوا – إنسان تاني – كيفك إنت – بس بحبك – في حدا – أول حبيب – اشمعنّا – على بالي – ارجعلي – من قلبك – كل واحد عنده سر – مجروح – أوراق الخريف – حدا عارف – المتهم – خلص الدمع – هذا أنا – اتخيليني – آه يا حلو – الحرام – قلبي مرتاح – يا أيام – صدقت ما صدقت – خلصت الحكاية – ابعديني – سعادة مؤقتة".

أعاد أداء آدم الحضور إلى زمن الإحساس الخالص، متنقلاً بين الرومانسية والشجن والإيقاع، ومع كل أغنية كان الجمهور يردّد الكلمات وكأنه جزء من العرض لا مجرد متلقٍّ.

بهذا الحفل، أثبتت Pacha Group بقيادة المنتج حسين موسى أنها لاعب رئيسي في تطوير صناعة الترفيه في الكويت، عبر أحداث فنية تُبهر الجماهير وتعيد تعريف معايير الجودة، في إطار دعم توجيهات الدولة نحو تنشيط السياحة وتطوير صناعة الترفيه.

أما النجمين أحمد سعد وآدم فقد قدّما ليلة جمعت الطرب بالحداثة، العفوية بالاحتراف، والنبض الجماهيري بالروح الفنية… لتظل هذه الأمسية واحدة من أروع ليالي آرينا الكويت خلال الموسم.