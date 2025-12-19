21 ديسمبر.. نيفين علوبة تحتفل بـ"الكريسماس" على مسرح الجمهورية

في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالكريسماس، تقدم الفنانة نيفين علوبة حفلها احتفاء بالعام الجديد بمصاحبة عازف البيانو مينا نبيل حنا والإخراج المسرحي عمر وردة ومشغل الموسيقى ندى عزت، وذلك في الثامنة مساء الأحد 21 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

يشمل البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية العالمية التي عبرت عن هذه المناسبة، منها: وقت الكريسماس، نخبكم من أوبرا كارمن، أغنية الكريسماس، شروق.. غروب، السلام عليك يا مريم، الفتاة الصغيرة الجميلة، روك أجراس الميلاد، شتاء ساحر، ليلة صامتة، الحلم المستحيل، وقت المرح، أشتاق للجبال، الحياة سهلة، قائمة أمنيات عيد الميلاد وغيرها.

يشارك بالأداء خلال الحفل: كارما باسم، جورج جمال، حسين حواس، أندرو عطية، سراج محمود، فريدة بركات، كريستين مجدي، لوريت، عمر وردة، على، لانا بن حليم، جورج جمال، سارة شريف، زينة، إيفا البارودي، كيرولوس محب، فريد إسلام، شادي شريف، أمينة إسلام، فاطمة عبدالعليم، مارك بطرس، ريما هاني، صوفيا هلال، هنا عفيفي، منه بشرى، فريدة منتصر، ليلى أشرف، هانى مصطفى، ريتا عسكر.