اعتذر عازف الجاز العالمي يحيى خليل عن عدم إحياء حفله الموسيقي الذي كان من المقرر إقامته بشهر يناير المقبل في دار الأوبرا المصرية.

نشر يحيى خليل منشورا عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح خلاله الأسباب وراء الاعتذار، وكتب: "أصدقائي وجمهوري العزيز، كان من المقرر إقامة حفل لي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الشهر القادم، وهو مكان أعتز به كثيرًا، وربطني به تاريخ فني طويل ومهم، لكنني قررت بعد تفكير طويل ومسؤول، الاعتذار عن الحفل في صورته الحالية، لعدم اطمئناني إلى أن يخرج بالشكل الذي يليق بكم، خاصة في ظل عدم قدرتي على التواصل مع المسئولين الحاليين".

واستكمل: "وقبل اتخاذ هذا القرار، واحترامًا مني لهذا الكيان العريق، حرصت على التواصل رسميًا مع إدارة دار الأوبرا، وأرسلت مذكرة تفصيلية إلى الأستاذ الدكتور علاء عبدالسلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، أوضحت فيها ملاحظاتي وأسباب قلقي، ورغبتي في أن يخرج الحفل بالصورة التي تليق بالأوبرا وبالجمهور وبمشواري الفني، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصلني أي رد على هذه المذكرة".

وعن الأسباب قال: "ومن بين الأسباب التي دفعتني إلى هذا القرار: غياب التنسيق المسبق الذي يسمح بمناقشة شكل الحفل ورؤيته الفنية، عدم بدء حملة دعائية مناسبة في توقيت كافٍ، بما يؤثر على فرص نجاح الحفل جماهيريًا، تعذر توفير رعاة للحفل رغم محاولات تمت في هذا الاتجاه".

وتابع: "كما كنت أنتظر قدرًا من التقدير لمسيرتي الفنية الطويلة وعلاقتي الممتدة بدار الأوبرا المصرية، وهو ما لم ألمسه بالشكل الذي يطمئنني على خروج الحفل بالصورة التي تليق بتاريخي وبجمهوري، ويظل قراري بالاعتذار نابعًا فقط من احترامي الكبير لدار الأوبرا المصرية، وحرصي الدائم على أن ألتقي بجمهوري في إطار يليق بكم وبقيمة الفن الذي أقدمه".

وأنهى حديثه قائلا: "أعدكم أن لقاءنا قادم في الوقت والمكان والشكل الذي نستحقه جميعًا، وإيمانًا بحقي وحقكم في المعرفة، أضع بين أيديكم نص مذكرة الاعتذار التي أرسلتها رسميًا، ولم يصلني عليها أي رد، محبتي وتقديري".

