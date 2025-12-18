مؤدي الراب السوداني محمد مود يطرح "الليل سطوة" نهاية الشهر

يستعد مؤدي الراب السوداني محمد مود، لطرح أحدث أغانيه الجديدة "الليل سطوة" نهاية الشهر الجاري، احتفالا بالكريسماس.

وقال "مود" في بيانه، إن الأغنية تنطلق من فكرة مواجهة الخوف الحقيقي، مشيرًا إلى أن الظلمة في العمل ليست مصدر الرهبة بل النور الزائف، حيث يقول في أحد مقاطعها:

"الظلمة مو خوفي..الخوف من ضو كذاب".

وتابع: "أغنية الليل سطوة هى آخر أعمالي في 2025..وحبيت أختم السنة بعمل صادق يعبر عن مرحلة كاملة عشتها بدون تجميل أو مجاملة".

وأضاف، أن الأغنية تأتي ضمن مسار فني يسعى من خلاله إلى تقديم محتوى أكثر عمقا وصدقا، مؤكدًا أن الأغنية تحمل طابعا تعبيريا يعكس رؤية فنية داكنة ومباشرة.

يذكر أن، آخر أعماله الغنائية أغنية "دروبي" التي طرحها في أغسطس الماضي، ومن أغانيه "بدونك" و"حد الصبر" و"ما بنا شيء".