مايا دياب تكشف عن كواليس كليبها الجديد "آخر سهرة"

كتب : مروان الطيب

11:53 م 18/12/2025
كشفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب عن كواليس كليبها "آخر سهرة" عبر حسابها على انستجرام، وهي الأغنية التي طرحتها منذ أيام على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت مايا في الكواليس مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة وسط أجواء من الرقص والرومانسية، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مايا دياب في مهرجان الجونة السينمائي

كان من ضمن الفعاليات الفنية التي حضرتها مايا دياب خلال عام 2025، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، والذي شهد حضور كبير لنجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

آخر مشاركات مايا دياب التمثيلية

كانت آخر مشاركات مايا دياب التمثيلية بمسرحية "لوكاندة الأوباش" عام 2019 بطولة الفنان حسن الرداد.

الفنانة مايا دياب كليب مايا دياب الجديد كليب آخر سهرة لمايا دياب مايا دياب عن كواليس كليبها آخر سهرة مايا دياب على إنستجرام

