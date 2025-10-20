نجلاء بدر جريئة.. 20 صورة لنجمات أثارت الجدل في الجونة

من الافتتاح إلى اليوم الثالث.. أجرأ إطلالات مهرجان الجونة

يسرا بإطلالة ناعمة في فعاليات اليوم الرابع من الجونة

تصوير- علاء أحمد

أثارت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة بداية من الافتتاح إلى اليوم الثالث الجدل على السوشيال ميديا إما بسبب جرأتها أو جمالها.

وفي هذا السياق، نرصد لكم الإطلالات التي أثارت الجدل منذ بداية الافتتاح حتى الآن.

نجلاء بدر

ارتدت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل باللون الأبيض شفاف عند منطقة البطن، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون البرتقالي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

جويل مردينيان

تألقت خبيرة التجميل اللبنانية في فعاليات افتتتاح مهرجان الجونة بفستان جريء باللون الأخضر مزين بتطريزات لامعة ومزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغير باللون الذهبي.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد بفستان طويل بقصة الشراشيب باللون الذهبي بقصة الكب، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بقصة الكب باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

بسمة

ارتدت الفنانة بسمة بفستان طويل وجريء باللون الأزرق بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

