إعلان

نجلاء بدر جريئة.. 20 صورة لنجمات أثارت الجدل في الجونة

كتبت- شيماء مرسي

05:00 م 20/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون البرتقالي
  • عرض 20 صورة
    جويل مردينيان
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي وزوجها محمد فراج
  • عرض 20 صورة
    مايان السيد
  • عرض 20 صورة
    مايان السيد بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك بفستان عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة
  • عرض 20 صورة
    بسمة في مهرجان الجونة
  • عرض 20 صورة
    أطلت الفنانة مايان السيد بفستان طويل بقصة الشراشيب باللون الذهبي
  • عرض 20 صورة
    تركت بسنت شعرها منسدلا
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 20 صورة
    تركت شعرها منسدلا على كتفيها
  • عرض 20 صورة
    خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان بإطلالة جريئة في الجونة
  • عرض 20 صورة
    بسمة بفستان ملفت مزود بفتحة ساق
  • عرض 20 صورة
    بسنت اعتمدت مكياجا ترابيا
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسنت شوقي
  • عرض 20 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 20 صورة
    ارتدت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل باللون الأبيض شفاف عند منطقة البطن
  • عرض 20 صورة
    ارتدت الفنانة بسمة بفستان طويل وجريء باللون الأزرق
  • عرض 20 صورة
    ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بقصة الكب باللون الأخضر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

أثارت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة بداية من الافتتاح إلى اليوم الثالث الجدل على السوشيال ميديا إما بسبب جرأتها أو جمالها.

وفي هذا السياق، نرصد لكم الإطلالات التي أثارت الجدل منذ بداية الافتتاح حتى الآن.

نجلاء بدر

ارتدت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل باللون الأبيض شفاف عند منطقة البطن، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون البرتقالي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

جويل مردينيان

تألقت خبيرة التجميل اللبنانية في فعاليات افتتتاح مهرجان الجونة بفستان جريء باللون الأخضر مزين بتطريزات لامعة ومزود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغير باللون الذهبي.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد بفستان طويل بقصة الشراشيب باللون الذهبي بقصة الكب، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل بقصة الكب باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

بسمة

ارتدت الفنانة بسمة بفستان طويل وجريء باللون الأزرق بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

اقرأ أيضا:

إطلالتان ساحرتان لدرة بتوقيع خبيرة التجميل منى جمال في مهرجان الجونة

63 ألف.. جزمة حمراء تثير الجدل في رابع أيام مهرجان الجونة

مايا دياب دون بطانة ومنة شلبي بفستان شفاف.. أجرأ إطلالات مهرجان الجونة

"الفستان ولا غلطة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نيللي كريم في مهرجان الجونة


أسماء جلال جريئة وأروي جودة بفستان قصير.. 25 إطلالة للنجمات في الجونة


مهرجان الجونة 2025 جمات أثارت الجدل في الجونة طلالات النجمات ساتين جريئة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط