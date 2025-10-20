إعلان

جريئة.. 25 صورة لنجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

02:00 م 20/10/2025
    أمينة خليل بتسريحة شعر مرفوعة
    نجلاء بدر بإطلالة جريئة في الجونة
    أطلت الفنانة بسمة بفستان ضيق وطويل
    اعتمدت نجلاء مكياجا قويا
    اختارت الفنانة نجلاء بدر فستانا فضيا لامعا
    شيرين رضا بفستان بقصة الكب
    أمينة خليل على الريد كاربت
    نيللي كريم بفستان مزين بفتحة ساق على أحد الجانبين
    الفنانة نجلاء بدر
    بسمة بفستان انسيابي على الجسم في الجونة
    أمينة خليل
    اختارت الفنانة ميس حمدان إطلالة جريئة بفستان أسود ضيق مزود بفتحة ساق عالية
    شيرين رضا
    لفتت الفنانة نيللي كريم الأنظار بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح
    ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان برتقالي مكشوف عند البطن
    إطلالة جريئة لـ أمينة خليل
    صبا مبارك
    أمينة خليل
    ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان أسود لامع بتصميم
    شيرين رضا على ريد كاربت مهرجان الجونة
    جذبت الفنانة شيرين رضا الأنظار بفستان أسود طويل من دون أكمام
    تميز فستان صبا مبارك بفتحة ساق واضحة
    النجمة يسرا
    أطلت النجمة يسرا بفستان أحمر ناري بقصة الكب وفتحة ساق بارزة

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة على السجادة الحمراء خلال الأيام الثلاثة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث سيطرت فساتين بفتحات الساق على العديد من الإطلالات، ونستعرضها لكم في التقرير التالي:

نيللي كريم

لفتت الفنانة نيللي كريم الأنظار بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح، مكشوف عند منطقة الصدر ومزين بفتحة ساق على أحد الجانبين، واختارت تسريحة شعر منسدلة ومكياجا ناعما لإكمال الإطلالة.

بسمة

أطلت الفنانة بسمة بفستان ضيق وطويل بتصميم انسيابي أبرز قوامها، تميز بفتحة ساق ومكشوف من منطقة الخصر، ونسقت معه مكياجا قويا وأحمر شفاه وردي، مع تسريحة شعر منسدلة تناسب الإطلالة الجريئة.

نجلاء بدر

اختارت الفنانة نجلاء بدر فستانا فضيا لامعا، تميز بقصة مكشوفة عند الصدر وفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الذهبي اللامع.

وأكملت الإطلالة بمكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان أسود لامع بتصميم ميتالك ورقبة مربعة، ضيّق من الأعلى ومنفوش من الأسفل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجا ناعما، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية بسيطة.

شيرين رضا

جذبت الفنانة شيرين رضا الأنظار بفستان أسود طويل من دون أكمام، مزود بفتحة ساق جانبية، واختارت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج قوي، ونسقت معه كلاتش أسود.

يسرا

أطلت النجمة يسرا بفستان أحمر ناري بقصة الكب وفتحة ساق بارزة، واختارت تسريحة شعر منسدلة، مع كلاتش فضي وحذاء أحمر متناسق مع الفستان.

ميس حمدان

اختارت الفنانة ميس حمدان إطلالة جريئة بفستان أسود ضيق مزود بفتحة ساق عالية، ونسقت معه كلاتش فضي وتسريحة شعر قصيرة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان برتقالي مكشوف عند البطن ويتميز بفتحة ساق واضحة، ووضعت مكياجا بدرجات ترابية مع شعر منسدل على الكتفين.

