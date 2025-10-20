جريئة.. 25 صورة لنجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق في الجونة

السر في لون الفستان.. من هي ملكة الريد كاربت مهرجان الجونة؟

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة على السجادة الحمراء خلال الأيام الثلاثة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث سيطرت فساتين بفتحات الساق على العديد من الإطلالات، ونستعرضها لكم في التقرير التالي:

نيللي كريم

لفتت الفنانة نيللي كريم الأنظار بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح، مكشوف عند منطقة الصدر ومزين بفتحة ساق على أحد الجانبين، واختارت تسريحة شعر منسدلة ومكياجا ناعما لإكمال الإطلالة.

بسمة

أطلت الفنانة بسمة بفستان ضيق وطويل بتصميم انسيابي أبرز قوامها، تميز بفتحة ساق ومكشوف من منطقة الخصر، ونسقت معه مكياجا قويا وأحمر شفاه وردي، مع تسريحة شعر منسدلة تناسب الإطلالة الجريئة.

نجلاء بدر

اختارت الفنانة نجلاء بدر فستانا فضيا لامعا، تميز بقصة مكشوفة عند الصدر وفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء وكلاتش باللون الذهبي اللامع.

وأكملت الإطلالة بمكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان أسود لامع بتصميم ميتالك ورقبة مربعة، ضيّق من الأعلى ومنفوش من الأسفل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجا ناعما، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية بسيطة.

شيرين رضا

جذبت الفنانة شيرين رضا الأنظار بفستان أسود طويل من دون أكمام، مزود بفتحة ساق جانبية، واختارت تسريحة شعر مرفوعة مع مكياج قوي، ونسقت معه كلاتش أسود.

يسرا

أطلت النجمة يسرا بفستان أحمر ناري بقصة الكب وفتحة ساق بارزة، واختارت تسريحة شعر منسدلة، مع كلاتش فضي وحذاء أحمر متناسق مع الفستان.

ميس حمدان

اختارت الفنانة ميس حمدان إطلالة جريئة بفستان أسود ضيق مزود بفتحة ساق عالية، ونسقت معه كلاتش فضي وتسريحة شعر قصيرة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان برتقالي مكشوف عند البطن ويتميز بفتحة ساق واضحة، ووضعت مكياجا بدرجات ترابية مع شعر منسدل على الكتفين.

