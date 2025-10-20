مي سليم تخطف الأنظار في الجونة.. وناقد موضة: "طالعة قمر"

السر في لون الفستان.. من هي ملكة الريد كاربت مهرجان الجونة؟

أثارت الجدل في الجونة بفساتين جريئة ومكشوفة.. من هي جويل مردينيان؟

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة مي سليم خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، ووصفها بأنها من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أوضح "الشريف" أن الفستان من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، قائلا: "مي طالعة قمر، والفستان تحفة".

وأضاف أن تنسيق الإطلالة جاء موفقا، حيث تناسق الفستان مع تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات، ما منحها إطلالة أنيقة ومميزة.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed El Sherif l محمد الشريف (@mohamedelsherifofficial)

اقرأ أيضا:

إطلالتان ساحرتان لدرة بتوقيع خبيرة التجميل منى جمال في مهرجان الجونة

63 ألف.. جزمة حمراء تثير الجدل في رابع أيام مهرجان الجونة

مايا دياب دون بطانة ومنة شلبي بفستان شفاف.. أجرأ إطلالات مهرجان الجونة

"الفستان ولا غلطة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نيللي كريم في مهرجان الجونة



أسماء جلال جريئة وأروي جودة بفستان قصير.. 25 إطلالة للنجمات في الجونة





