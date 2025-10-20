إعلان

مي سليم تخطف الأنظار في الجونة.. وناقد موضة: "طالعة قمر"

كتبت- أسماء مرسي:

01:30 م 20/10/2025
    مي سليم تخطف الأنظار في الجونة
    إطلالة ناعمة لـ مي سليم
    اعتمدت مي مكياجا بدرجات ألوان النيود
    مي سليم بفتسان بقصة حورية البحر
    مي سليم تخطف الأنظار على ريد كاربت الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة مي سليم خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، ووصفها بأنها من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء.

وفي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أوضح "الشريف" أن الفستان من توقيع مصممة الأزياء سماح مهران، قائلا: "مي طالعة قمر، والفستان تحفة".

وأضاف أن تنسيق الإطلالة جاء موفقا، حيث تناسق الفستان مع تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات، ما منحها إطلالة أنيقة ومميزة.

مهرجان الجونة 2025 فساتين النجمات إطلالات النجمات مي سليم إطلالة مي سليم في الجونة

