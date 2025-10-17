جذابة وكاجوال.. أبرز 10 إطلالات لفعاليات اليوم الثاني من الجونة

صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات ونجوم الفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة والأنيقة وأيضا الكاجوال والجريئة خلال حضورهم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة منة شلبي التي ظهرت توب باللون الأبيض ونسقت معه جيب بنفس اللون.

أما الفنانة إلهام شاهين ظهرت بفستان باللونين الأبيض والأسود وتركت شعرها منسدلا.

وأطلت يسرا بفستان باللونين الأسود والأبيض ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ١٠ إطلالات للنجوم والنجمات في فعاليات اليوم الثاني.