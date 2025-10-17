إعلان

جذابة وكاجوال.. أبرز 10 إطلالات لفعاليات اليوم الثاني من الجونة

كتبت- شيماء مرسي

03:45 م 17/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (7)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (9)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (1)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (12)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (10)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (2)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (3)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (4)
  • عرض 10 صورة
    أمينة خليل وتارا عماد وهدى المفتي ضمن حضور ندوة منة شلبي في الجونة السينمائي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات ونجوم الفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة والأنيقة وأيضا الكاجوال والجريئة خلال حضورهم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة منة شلبي التي ظهرت توب باللون الأبيض ونسقت معه جيب بنفس اللون.

أما الفنانة إلهام شاهين ظهرت بفستان باللونين الأبيض والأسود وتركت شعرها منسدلا.

وأطلت يسرا بفستان باللونين الأسود والأبيض ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ١٠ إطلالات للنجوم والنجمات في فعاليات اليوم الثاني.

أبرز 10 إطلالات لفعاليات اليوم الثاني ذابة وكاجوال هرجان الجونة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)