تحدث الفنان حسن أبوالرووس، عن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجده على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح للمهرجان.

وقال حسن أبو الروس عبر قناة "النهار": "مهرجان الجونة هو الأقرب لقلبي، وبيلم كل صناع السينما في مكان واحد، ومعظم الأدوار اللي عملتها بحياتي كانت من الجونة، وأعطاني فرص أتعرف على ناس وأقرب منهم، وكل الصناع بنتعرف عليهم من الجونة".

وأضاف: "بشتغل على فيلم مع أحمد داوود وباسم سمرة وهو فيلم لذيذ ودوري فيه ملاكم ومدرب في الجيم وخلاني أكل بقدونس وخص وهتشوفوا دور مختلف تماما، وبعمل فيلم تاني مع أمير عيد وبعمل فيه دور نبطشي في كباريهات".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.