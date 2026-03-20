إيرادات وقفة عيد الفطر.. "برشامة" الأول و"سفاح التجمع" في المركز الثالث

كشف محمد صلاح العزب، مؤلف ومخرج فيلم "سفاح التجمع"، تفاصيل جديدة عن عروض الفيلم التي تمت مساء أمس الخميس، قبل رفعه من دور العرض.

وطرح مؤلف ومخرج فيلم "سفاح التجمع" عدة أسئلة حول قرار الرقابة على المصنفات الفنية الذي صدر برفع الفيلم، وذلك عبر صفحته في موقع فيسبوك.

ماذا قال مؤلف ومخرج "سفاح التجمع" عن رفع الفيلم من "السينمات"؟

وكتب محمد صلاح العزب "فيلم سفاح التجمع إمبارح اللي هو ليلة الوقفة وصلت للسينمات منه 43 نسخة، وده أقل من نصف عدد النسخ اللي كان مفروض مع أول يوم العيد توصل حاجة و90 نسخة".

وتابع: "واتعرض من بعد الفطار في حفلتين في بعض دور العرض، و3 حفلات في بعض دور العرض، الصالات تقريباً في معظم الأماكن كانت كومبليت (كاملة العدد)، بدون كراسي فاضية. ومجمل إيرادات الربع يوم ده كان 565 ألف جنيه وفقاً للبيانات الرسمية، يعني إحنا بنتكلم عن فيلم كبير ومهم كان مرشحاً للمنافسة بقوة وتصدر إيرادات شباك التذاكر في موسم العيد".

واختتم: "لمصلحة مين وليه يتم المنع وإجهاض مجهود وتعب وأحلام المئات اللي اشتغلوا في الفيلم والملايين اللي اتصرفت عليه؟".

"سفاح التجمع".. من الموافقة إلى سحب الفيلم من دور العرض

وكان مؤلف ومخرج "سفاح التجمع"، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، أكد في منشورات عديدة عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن الرقابة على المصنفات الفنية منحت العمل التصريح النهائي بالعرض، بعد مشاهدة الفيلم مرتين عقب الانتهاء منه كاملاً.

ويخوض محمد صلاح العزب تجربة إخراج فيلم "سفاح التجمع" إلى جانب التأليف، والفيلم إنتاج أحمد السبكي، بطولة أحمد الفيشاوي، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة.

أقرأ ايضا

