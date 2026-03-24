حسام الحسيني مع فرنش مونتانا في كواليس فيلمهما الجديد

كتب : مروان الطيب

09:41 م 24/03/2026
    أبطال الفيلم في كواليس التصوير
    حسام الحسيني مع فرنش مونتانا
    فريق العمل في كواليس التصوير (1)
    الفنان أحمد السقا
    فريق العمل في كواليس التصوير (5)
    فريق العمل في كواليس التصوير (3)
    فريق العمل في كواليس التصوير (4)
    الفنان حسام الحسيني
    كواليس التصوير

كشف الفنان حسام الحسيني عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من النجوم منهم الفنان أحمد السقا، والنجم الأمريكي فرنش مونتانا.
نشر حسام الحسيني صور من كواليس التصوير عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مع عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم.

وقام حسام الحسيني بالترحيب بالنجم فرنش مونتانا وكتب على الصور: "بكل تأكيد تجربة ممتعة، شكرا سينتيا خليفة لمشاركتي في الفيلم، ومرحبا بك في بيتك الثاني فرينش مونتانا".

اخر مشاركات حسام الحسيني كممثل

كانت آخر مشاركات حسام الحسيني في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بطن الحوت" عام 2023 وسط نخبة من النجوم.
تدور أحداث المسلسل حول هلال الذي يعمل في تجارة المخدرات، يُجبِر شقيقه الأصغر المتدين ضياء على العمل معه، لكن يتم الزج بهلال في السجن فيجد ضياء نفسه مسئولا عن عمل أخيه غير الشرعي ورعاية أسرته ويخوض حربًا لا يعلم عنها شيء.
وشاركك ببطولة المسلسل كل من باسم سمرة، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار بركات محمد، إخراج أحمد فوزي صالح.

فرنش مونتانا يتجول بحنطور في شوارع القاهرة

وثق فرينش مونتانا رحلته في مصر، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلاله على متن حنطور وهو يتجول بعدد من شوارع القاهرة وقام بتهنئة جمهوره ومتابعيه وكتب: "عيد مبارك، مين قال أن رمضان خلص"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه الذين رحبوا به في زيارته لمصر.

