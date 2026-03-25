وضعت لجنة التظلمات العليا التي شكلتها وزيرة الثقافة د. جيهان زكي، عدة شروط قبل منح المنتج أحمد السبكي التصريح بإعادة طرح فيلم "سفاح التجمع"، والصادر قرار بإيقاف عرضه من الرقابة على المصنفات الفنية.

وقامت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بالنظر في التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي بشأن فيلم "سفاح التجمع"، اعتراضاً على قرار رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبدالرحيم كمال، بمنع عرض الفيلم وسحب جميع نسخه من دور العرض.

مشاهد أشعلت أزمة فيلم "سفاح التجمع"

وقامت اللجنة، بعد مشاهدة فيلم "سفاح التجمع"، بوضع الشروط التالية قبل إعادة منحه التصريح بالعرض، إذ قررت حذف مجموعة من المشاهد التي كانت قد أدت إلى قرار المنع، والتي اخترقت الثوابت المجتمعية مثل صفع الأم والبصق عليها، وكذلك الاتهامات غير اللائقة للمرأة المصرية، مما يكون مهدداً للاستقرار المجتمعي، وغيرها من المشاهد الجنسية.

وأوصت اللجنة بطرح الفيلم بدور العرض بعد حذف المشاهد المذكورة، مع رفع سن المشاهدة إلى 18 عاماً.

وضمت اللجنة التي شكلتها وزيرة الثقافة، وتولى رئاستها المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ممثلين للهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للثقافة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن السينمائية، وبعض الشخصيات من أهل الخبرة.

تفاصيل أزمة فيلم "سفاح التجمع"

يذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية قامت بسحب ترخيص عرض فيلم "سفاح التجمع" بعد ساعات من طرحه، بدعوى مخالفة الشروط وعدم التزام المنتج بحذف بعض المشاهد.

فيلم "سفاح التجمع" من بطولة أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، نور محمود، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

