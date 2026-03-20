"حقق 565 ألف جنيه".. مؤلف "سفاح التجمع" يكشف أول إيراداته قبل رفعه

إيرادات وقفة عيد الفطر.. "برشامة" الأول و"سفاح التجمع" في المركز الثالث

كشفت شركتا سكاي ليميت وفيلم سكوير عن تحقيق الفيلم الكوميدي برشامة، إيرادات مرتفعة في يومه الأول بدور العرض السينمائي، وقفة عيد الفطر المبارك، إذ تجاوز 2 مليون جنيه بشباك التذاكر.

تعرف على إيراد فيلم برشامة في وقفة عيد الفطر

الفيلم حقق إيرادا بلغ 2 مليون و305 آلاف و791 جنيها، ليحتل بذلك صدارة قائمة الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

قصة فيلم برشامة

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير.

