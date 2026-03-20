تعرف على إيراد الفيلم الكوميدي "برشامة" في ليلة وقفة عيد الفطر

كتب : منى الموجي

01:52 م 20/03/2026 تعديل في 02:03 م
كشفت شركتا سكاي ليميت وفيلم سكوير عن تحقيق الفيلم الكوميدي برشامة، إيرادات مرتفعة في يومه الأول بدور العرض السينمائي، وقفة عيد الفطر المبارك، إذ تجاوز 2 مليون جنيه بشباك التذاكر.

الفيلم حقق إيرادا بلغ 2 مليون و305 آلاف و791 جنيها، ليحتل بذلك صدارة قائمة الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.

قصة فيلم برشامة

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير.

