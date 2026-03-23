خالد دياب عن شقيقته شيرين: "أحد أهم أسباب نجاح فيلم برشامة"

كتب : مروان الطيب

07:01 م 23/03/2026 تعديل في 07:07 م

المخرج والسيناريست خالد دياب

تحدث المخرج والمؤلف خالد دياب عن شقيقته الكاتبة شيرين دياب التي شاركته كتابة فيلم "برشامة" الذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

نشر خالد دياب صورة تجمعه بشقيقته عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "شهادتي في شيرين دياب مجروحة بس تتجرح عادي، المؤلفة شيرين دياب اختي وحبيبتي وسندي و ضهري، أحد أهم أسباب نجاح فيلم برشامة من غيرها أي عمل ليا يخس النص، لو حد شايف ان فيلم برشامة بيضحك كتابيا فده لان شيرين ام دم خفيف مدت ايدها فيه".

كواليس فيلم "برشامة"

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي ساخر، حول ابتكار شاب وسيلة غش جديدة للنجاة من جحيم الثانوية العامة، مما يوقعه في "لعبة قط وفأر" طريفة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، حاتم صلاح، مصطفى غريب، ريهام عبدالغفور، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

خالد دياب ينتظر عرض فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان قريبا

ينتظر المخرج خالد دياب عرض فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب.

