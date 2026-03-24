تركي آل الشيخ: الأفلام المصرية تستحوذ على 21% من إيرادات السينما السعودية

كتب : معتز عباس

06:41 م 24/03/2026

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تسجيل الأفلام المصرية قويًا في شباك التذاكر السعودي خلال 2025، باستحوذها على نحو 21% من إجمالي الإيرادات.

وأضاف "تركي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، أن تلك الأرقام تؤكد استمرار السينما السعودية جاذبيتها لدى الجمهور المحلي وقدرتها على المنافسة في سوق تشهد منافسة و نموًا متسارعًا.

قيمة إيرادات الأفلام المصرية

وأكد أن بلغت مبيعات تذاكر الأفلام المصرية 187.7 مليون ريال عبر 26 فيلمًا في السينما السعودية.

أبرز الأفلام المصرية في السينما السعودية

ضمّت القائمة عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية المصرية التي حققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور السعودي، وهو ما يعكس استمرار قوة السينما المصرية وقدرتها على المنافسة في سوق العرض الخليجي، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الأفلام العربية داخل دور السينما بالمملكة.

ومن أبرز هذه الأفلام: «الست»، «ولنا في الخيال حب»، «السم والثعبان 2»، «ريستارت»، «الشاطر»، «الهنا اللي أنا فيه»، وغيرها من الأعمال التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

