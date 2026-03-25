كشف المؤلف محمد صلاح العزب تفاصيل فيلمه الجديد "سفاح التجمع"، موضحًا أنه لم يكتب قصة الفيلم عن صاحب القضية نفسها، بل استلهمها من تطورات القضايا الجنائية الأخيرة التي أثارت اهتمام الجمهور.

وأوضح صلاح العزب، في لقائه ببرنامج "et بالعربي"، على موقع إنستجرام، أنه فور ظهور قضية سفاح التجمع تلقى العديد من الاتصالات من الناس نظرًا لكونه سبق وعمل على فيلم سفاح الجيزة للفنان أحمد فهمي.

أسباب تأليف فيلم عن سفاح التجمع

وأشار محمد صلاح العزب إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين "سفاح الجيزة" و"سفاح التجمع"، حيث كان سفاح الجيزة عبارة عن شخصية تقوم بالنصب على الآخرين والقيام جرائم متسلسلة بطريقة محكمة لتجنب الكشف عنه، بينما سفاح التجمع أقدم على ارتكاب جرائم مختلفة تمامًا ومستوحاة من تجربة شخص عاش 25 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل طبيعة الجريمة ومستنداتها بعيدة عن المجتمع المصري التقليدي.

وأضاف العزب أن الفيلم يقدم تجربة جديدة ومختلفة في معالجة قصص الجرائم، مع التركيز على التفاصيل النفسية والمعيشية للشخصيات، بحيث يشعر المشاهد بالاندماج في القصة والمقتبسة من أحداث واقعية مباشرة.

أزمة فيلم "سفاح التجمع"

شهدت الأزمة تدخل لجنة تم تشكيلها من قبل وزيرة الثقافة جيهان زكي، عقب وساطات مكثفة بين جهاز الرقابة وصُنّاع العمل، حيث خضع الفيلم لمراجعة دقيقة تحت إشراف الوزارة.

وانتهت اللجنة إلى تأكيد صحة موقف الرقابة، مع التوصية بإلزام صُنّاع الفيلم بحذف المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة، إلى جانب رفع التصنيف العمري للعمل ليصبح (+18).

ومن المتوقع عودة عرض الفيلم بداية من بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من الإجراءات الورقية اللازمة، والتأكد من تنفيذ جميع الملاحظات والقرارات الصادرة عن اللجنة.

أبطال فيلم "سفاح التجمع"

يشارك في بطولة الفيلم: انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

