طارق العريان مخرج "السلم والثعبان 2": "الفيلم عادي مفيهوش أي جرأة"

كتب : معتز عباس

12:41 ص 25/03/2026

طارق العريان

أكد المخرج طارق العريان أن فيلم السلم والثعبان 2: لعب عيال، لا يحتوي على مشاهد جريئة كما أشيع، موضحًا أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الرومانسية التي تركز على العلاقات الإنسانية والمشاعر.

رأي طارق العريان في فيلم السلم والثعبان 2

وخلال تصريحاته، لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "فيسبوك"، قال العريان إن الحكم على الفيلم من خلال التيزر فقط غير دقيق، مشددًا: "الفيلم مفهوش أي جرأة… ده فيلم اجتماعي رومانسي، ومفيش حاجة خارجة"

وأضاف: "الفيلم مافيهوش أي حاجة خالص ولا فيه جرأة والتيزر مش بيشرح أوي الفليم، معتقدش عندنا جرأة في الفيلم".

قصة فيلم السلم والثعبان 2

كما أوضح أن تركيز العمل بالكامل على تفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة، وليس على تقديم مشاهد مثيرة، مضيفً أن الفيلم يهتم بـ"العلاقات والمشاعر" وأنه لا يوجد به أي محتوى جريء.

يأتي ذلك ردًا على الانتقادات التي لاحقت الفيلم منذ طرحه، حيث اعتبر البعض أن به جرأة في الألفاظ أو المشاهد، بينما أكد صناع العمل أن الجرأة الحقيقية في الفكرة وليس في المشاهد.

يشارك في بطولة فيلم السلم والثعبان 2، عدد من النجوم، من بينهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصرى، سوسن بدر، حاتم صلاح، وفدوى عابد، آية سليم، للمخرج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

اقرأ أيضا..

أزمات "السلم والثعبان 2".. من اعتذار منة شلبي إلى غضب "مصر للطيران"

من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات

