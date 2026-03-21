تشهد دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك، منافسة بين 3 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: برشامة، إيجي بست، فاميلي بيزنس، وحققت الأفلام الثلاثة أمس الجمعة 20 مارس، أول أيام عيد الفطر، إيرادات بلغت 18 مليونا و393 ألفا و487 جنيها، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

فاز الفيلم الكوميدي برشامة بالمركز الأول في شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 12 مليونا و314 ألفا و274 جنيها.

"برشامة" تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

وحصل على المركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه 4 ملايين و243 ألفا و803 جنيهات.

فيلم إيجي بست تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم، بطولة أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الثالث والأخير لفيلم فاميلي بيزنس، والذي حقق مليونا و835 ألفا و410 جنيهات.

فيلم فاميلي بيزنس تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان، بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي.

