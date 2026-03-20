استقبلت دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، 4 أفلام بدأت المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وهي: برشامة، إيجي بست، سفاح التجمع، فاميلي بيزنس، وحققت الأفلام الأربعة ليلة الوقفة إيرادات بلغت 4 ملايين و178 ألفا و721 جنيها، وزعت على النحو التالي..

فيلم برشامة

احتل فيلم برشامة المركز الأول في شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 2 مليون و305 آلاف و791 جنيها.

"برشامة" تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج خالد دياب.

فيلم إيجي بست

وفاز بالمركز الثاني فيلم "إيجي بست"، بعد تحقيقه مليونا و23 ألفا و433 جنيها.

فيلم إيجي بست تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم، بطولة أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد.

فيلم سفاح التجمع

في المركز الثالث جاء فيلم "إيجي بست" محققا 564 ألفا و643 جنيها.

فيلم سفاح التجمع تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد.

فيلم فاميلي بيزنس

وذهب المركز الرابع والأخير لفيلم فاميلي بيزنس، والذي حقق 284 ألفا و854 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان، بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي.



