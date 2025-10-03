تصوير- أحمد مسعد:

قالت جيهان الشماشرجي، إن أول انطباع جاءها بعد قراءة سيناريو فيلم (هيبتا.. المناظرة الأخيرة)، أن شخصيتها ضمن الأحداث تعيش مرحلة سيئة في حياتها وتبحث عن المنقذ، وبالفعل شريك حياتها ينقذها.

لا تعترف جيهان بفكرة وجود حبيب مثالي، وأن مواصفات شريك حياتها المستقبلي أن يكون شخص طيب، مضيفة "زمان كان نفسي أنه يكون دمه خفيف"، ورفضت فكرة اللجوء لتطبيقات للبحث عن شريك الحياة "هو إحنا عارفين نلاقي الحب في الحقيقة عشان نلاقيه بالتكنولوجيا".

هيبتا.. المناظرة الأخيرة، تأليف محمد صادق، إخراج: هادي الباجوري، بطولة: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، وظهور خاص للنجم هشام ماجد، إنتاج: ڨوكس ستوديوز، ذا بروديوسرز، فيلم سكوير، ايميرسيف ستوديوز.

ويتناول الفيلم أربع قصص تمثل أنواع العلاقات: (الحب الأول - العلاقة المعقدة- الحب المُنقذ - حب الذكاء الاصطناعي)، ويطرح تساؤلات وأفكار عديدة منها: الرهان على الحب الحقيقي، إمكانية التحكم في الحب وتداعيات ها التحكم؟، ماذا لو كان بإمكاننا تصميم الشريك المثالي لنا؟