نيللي كريم عن "جوازة ولا جنازة": فكرة الفيلم الإنسانية جذبتني

كتب : منى الموجي

09:23 م 05/01/2026

الفنانة نيللي كريم

كتبت- منى الموجي:

احتفلت النجمة نيللي كريم، مساء أمس الأحد 4 يناير، بفيلمها "جوازة ولا جنازة" مع أبطاله وصنّاعه في عرض خاص، قبل طرحه للجمهور خلال الأيام المُقبلة.

وتحدثت نيللي في بيان صحفي عن الأسباب التي شجعتها على المشاركة في الفيلم، قائلة "فكرة جوازة ولا جنازة الإنسانية جذبتني، وأحببت شخصية تمارا التي تسعى لتأمين مستقبل ابنها وعائلتها، بينما كان الطرف الآخر يحاول الارتباط بها لأنه من مستوى اجتماعي مختلف لكن الحب ينتصر في النهاية".

تقدم نيللي في الفيلم شخصية ارستقراطية ومن أسرة ثرية تصبح فقيرة، مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الواقع، وأن ما يهمها في اختياراتها هو القصة الجيدة، فالسينما في الأساس متعة.

وأكدت نيللي استمتاعها بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب لاهتمامها بالتفاصيل، كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع شريف سلامة في عملهما الثاني.

"جوازة ولا جنازة" تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، إخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمود البزاوي، لبلبة، انتصار، عادل كرم، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر.

نيللي كريم أميرة دياب شريف سلامة جوازة ولا جنازة

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
