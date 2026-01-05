قال الفنان شريف سلامة إن ما جذبه لقصة فيلم "جوازة ولا جنازة" هو اختلاف شخصية حسن الدباح عن كل ما قدمه من قبل.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش حضوره العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس الأحد 4 يناير، أنه تعمق في تفاصيل الشخصية وعالمها دون الاعتماد على أن يكون في ذهنه شخصية مثلها في الحقيقة.

ويرى شريف أن السينما يجب أن تعكس الحياة وتنوع البشر، وأن الفنان لا ينبغي أن يُحصر في لون واحد.

وعبر شريف عن سعادته بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب واصفًا إياها بالواعية والمتعاونة، كما أكد ارتياحه للعمل مجددًا مع الفنانة نيللي كريم. وعن التصوير في الصحراء، أوضح أن الأجواء كانت مريحة بفضل تعاون الفريق ودعم الإنتاج، مؤكدًا أن المصداقية أهم لديه من صعوبة المشاهد.

تدور أحداث فيلم جوازة ولا جنازة في إطار اجتماعي ولايت كوميدي، عن استعداد رجل وامرأة للزواج، ووجود مشاكل بين أسرتيهما، بسبب اختلاف المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

الفيلم تأليف وإخراج أميرة دياب، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، دنيا ماهر، عادل كرم، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين.