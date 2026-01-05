إعلان

أميرة دياب ودينا ماهر تتحدثان عن فيلمهما "جوازة ولا جنازة"

كتب : منى الموجي

09:25 م 05/01/2026

ابطال فيلم جوازة ولا جنازة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

أكدت المخرجة أميرة دياب أن ارتباطها بالسينما المصرية يعود إلى أنها تربت على مشاهدة أفلامها، موضحة أنها كتبت معالجة فيلم "جوازة ولا جنازة" ثم قامت بتمصير العمل.

وأعربت أميرة في تصريحات صحفية على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم أمس الأحد، عن فخرها بأن يكون أول أفلامها الطويلة عملًا مصريًا، موضحة أنها أقامت في مصر لمدة عام ونصف لدراسة المفردات، وتعاونت مع الكاتبة دينا ماهر في كتابة السيناريو، مؤكدة أن التوازن بين الرومانسية والكوميديا بدأ من مرحلة الكتابة.

وأشارت أميرة إلى أن اسم الفيلم جاء بعد نقاشات مع شركة الإنتاج، وأنها أحبت التناقضات البصرية بين الصحراء وأجواء الزفاف واختلاف العائلتين، كما أوضحت أنها درست الأجيال المختلفة داخل الفيلم بعناية، مؤكدة أن التنظيم يميز الإنتاج في الخارج، بينما تتمتع مصر بروح خاصة.

وقالت الكاتبة دينا ماهر إن الفيلم هو أول أعمالها الروائية الطويلة، بعد مشاركات سابقة في الدراما التليفزيونية، مؤكدة أن التعاون مع أميرة دياب استمر لمدة عام كامل وشهد نقاشًا مستمرًا حول تفاصيل الشخصيات والأحداث.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وإخراج أميرة دياب، وإشراف على الإنتاج عمر عبدالخالق، مدير التصوير محمد مختار، وموسيقي تصويرية سيف الدين هلال، وديكور أحمد زهران، إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.

أميرة دياب دينا ماهر جوازة ولا جنازة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)
أخبار المحافظات

بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)
قرارات مصيرية وتقلبات مزاجية لهذه الأبراج خلال الفترة المقبلة
علاقات

قرارات مصيرية وتقلبات مزاجية لهذه الأبراج خلال الفترة المقبلة

نجم منتخب مصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة بنين بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

نجم منتخب مصر يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة بنين بأمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026