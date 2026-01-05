كتبت- منى الموجي:

أكدت المخرجة أميرة دياب أن ارتباطها بالسينما المصرية يعود إلى أنها تربت على مشاهدة أفلامها، موضحة أنها كتبت معالجة فيلم "جوازة ولا جنازة" ثم قامت بتمصير العمل.

وأعربت أميرة في تصريحات صحفية على هامش حضورها العرض الخاص للفيلم أمس الأحد، عن فخرها بأن يكون أول أفلامها الطويلة عملًا مصريًا، موضحة أنها أقامت في مصر لمدة عام ونصف لدراسة المفردات، وتعاونت مع الكاتبة دينا ماهر في كتابة السيناريو، مؤكدة أن التوازن بين الرومانسية والكوميديا بدأ من مرحلة الكتابة.

وأشارت أميرة إلى أن اسم الفيلم جاء بعد نقاشات مع شركة الإنتاج، وأنها أحبت التناقضات البصرية بين الصحراء وأجواء الزفاف واختلاف العائلتين، كما أوضحت أنها درست الأجيال المختلفة داخل الفيلم بعناية، مؤكدة أن التنظيم يميز الإنتاج في الخارج، بينما تتمتع مصر بروح خاصة.

وقالت الكاتبة دينا ماهر إن الفيلم هو أول أعمالها الروائية الطويلة، بعد مشاركات سابقة في الدراما التليفزيونية، مؤكدة أن التعاون مع أميرة دياب استمر لمدة عام كامل وشهد نقاشًا مستمرًا حول تفاصيل الشخصيات والأحداث.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وإخراج أميرة دياب، وإشراف على الإنتاج عمر عبدالخالق، مدير التصوير محمد مختار، وموسيقي تصويرية سيف الدين هلال، وديكور أحمد زهران، إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.