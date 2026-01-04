14 صورة للنجوم في العرض الخاص من فيلم "جوازة ولا جنازة"

قبل عرضه في 7 يناير.. طرح ملصقات دعائية فردية لأبطال "كولونيا"

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "جوازة ولا جنازة"، المقام في إحدى السينمات الشهيرة بالتجمع الخامس.

احتفل صناع وأبطال فيلم "جوازة ولا جنازة" بالتقاط الصور التذكارية على الريد كاربت أمام الجمهور.

وحضر العرض الخاص للفيلم الفنانة نيللي كريم، والفنان شريف سلامة، الفنانة لبلبة، الفنان أمير صلاح الدين رفقة عائلته، الفنانة دنيا ماهر،

كما حضر العرض الخاص المخرج عمرو سلامة وأسرته، وعدد من صناع فيلم "جوازة ولا جنازة".

فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة، نيللي كريم، شريف سلامة، أمير صلاح الدين، لبلبة، انتصار، دنيا ماهر، عادل كرم، محمود البزاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

