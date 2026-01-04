إعلان

14 صورة للنجوم في العرض الخاص من فيلم "جوازة ولا جنازة"

كتب : معتز عباس

10:20 م 04/01/2026
    دنيا ماهر نيلي كريم في عرض فيلم جوازة ولا جنازة
    أمير صلاح الدين واسرته في عرض فيلم جوازة ولا جنازة
    بوستر فيلم جوازة ولا جنازة في دور العرض
    شريف سلامة في عرض فيلم جوازة ولا جنازة
    لبلبة في عرض فيلم جوازة ولا جنازة (1)
    عمرو سلامة وسارته
    صورة تذكارية ل لبلبة في عرض فيلم جوازة ولا جنازة (2)
    صورة تذكارية ل لبلبة في عرض فيلم جوازة ولا جنازة (1)
    شريف سلامة نيلي كريم في عرض فيلم جوازة ولا جنازة
    نيلي كريم في عرض فيلم جوازة ولا جنازة
    نيلي كريم مع وسائل الاعلام في عرض فيلم جوازة ولا جنازة (2)
    لبلبة في عرض فيلم جوازة ولا جنازة (2)
    نيلي كريم مع وسائل الاعلام في عرض فيلم جوازة ولا جنازة

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "جوازة ولا جنازة"، المقام في إحدى السينمات الشهيرة بالتجمع الخامس.

احتفل صناع وأبطال فيلم "جوازة ولا جنازة" بالتقاط الصور التذكارية على الريد كاربت أمام الجمهور.

وحضر العرض الخاص للفيلم الفنانة نيللي كريم، والفنان شريف سلامة، الفنانة لبلبة، الفنان أمير صلاح الدين رفقة عائلته، الفنانة دنيا ماهر،

كما حضر العرض الخاص المخرج عمرو سلامة وأسرته، وعدد من صناع فيلم "جوازة ولا جنازة".

فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة، نيللي كريم، شريف سلامة، أمير صلاح الدين، لبلبة، انتصار، دنيا ماهر، عادل كرم، محمود البزاوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

