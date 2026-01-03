بالصور.. كريم العمري وإسلام جمال في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

تواصل الفنانة هدى الإتربي الترويج لفيلمها الجديد "101 مطافي"، ونشرت صورا جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هدى الإتربي وهي تحمل أرنبا أثناء تصوير أحد المشاهد، وكتبت: "كواليس 101 مطافي".

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية هم محمد عبد الرحمن، أوس أوس، بيومي فؤاد، عبد الرحمن حسن، تأليف ضياء أمين، إخراج محمد أمين.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك هدى الإتربي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وتشارك الفنان رامز جلال بطولة فيلم "بيج رامي".

