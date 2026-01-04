بالصور.. لبلبة تحضر العرض الخاص لفيلم "جوازة ولا جنازة"

توافد نجوم الفن.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

تصوير- إسلام فاروق:

حرصت النجمة لبلبة، على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد "جوازة ولا جنازة"، والذي يقام بإحدى السينمات بالتجمع الخامس.

وظهرت لبلبة بفستان قصير أنيق على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم.

كما حضر العرض الخاص عدد من صناع وأبطال الفيلم منهم: نيللي كريم، شريف سلامة، أمير صلاح الدين.

فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، انتصار، محمود البزاوي، ومن تأليف أميرة دياب، دنيا ماهر، وإخراج أميرة دياب.