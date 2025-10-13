أحمد داش يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد "هاملت".. صورة

كشف الفنان أحمد داش عن بدء تصوير فيلمه الجديد "هاملت" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نشر "داش" صورة من كلاكيت الفيلم عبر حسابه على "فيسبوك"، وسط تهنئة جمهوره ومتابعيه.

كانت آخر مشاركات أحمد داش على شاشة السينما بفيلم "نجوم الساحل" عام 2025، وشاركه البطولة مجموعة من النجوم الشباب هم مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، تأليف كريم يوسف، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج رؤوف السيد.

يذكر أن آخر مشاركات أحمد داش في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ساعته وتاريخه" عام 2024.

اقرأ أيضا:

وفاة مطرب تركي في حفل زفاف.."فيديو"

حقيقة زواج الفنانة شيرين