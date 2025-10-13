إعلان

أحمد داش يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد "هاملت".. صورة

كتب- مروان الطيب:

06:51 م 13/10/2025

أحمد داش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان أحمد داش عن بدء تصوير فيلمه الجديد "هاملت" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

نشر "داش" صورة من كلاكيت الفيلم عبر حسابه على "فيسبوك"، وسط تهنئة جمهوره ومتابعيه.

كانت آخر مشاركات أحمد داش على شاشة السينما بفيلم "نجوم الساحل" عام 2025، وشاركه البطولة مجموعة من النجوم الشباب هم مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، تأليف كريم يوسف، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج رؤوف السيد.

يذكر أن آخر مشاركات أحمد داش في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ساعته وتاريخه" عام 2024.

22

اقرأ أيضا:

وفاة مطرب تركي في حفل زفاف.."فيديو"

حقيقة زواج الفنانة شيرين

أحمد داش هاملت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية