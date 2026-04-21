اختتم مهرجان هوليوود للفيلم العربي، فعاليات دورته الخامسة التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري، في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

نجوم الفن في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وحضر حفل الختام مجموعة من النجوم، بينهم: ريهام عبدالغفور، هشام ماجد، أحمد السعدني، مصطفى غريب، مايان السيد، ميرهان حسين، بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال السينما في لوس أنجلوس.

وتم الإعلان خلال الحفل عن القائمة الكاملة لجوائز الدورة الخامسة، التي حملت خلال فعالياتها العديد من المفاجآت التي تنوعت ما بين عروض الأفلام والتكريمات.

الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان هوليوود للفيلم العربي

وذهبت جائزة التميز في التعبير السينمائي لفيلمين، الأول: الفيلم الوثائقي "بابا والقذافي - My Father and Qaddafi" للمخرجة جيهان الكيخيا، والذي عرض ضمن قسم العروض الخاصة بالمهرجان. ويتناول الفيلم جانب إنساني يكشف العلاقات المعقدة بين العائلة والسلطة والتاريخ، من خلال سرد حميمي، يسلط الضوء على قصة تتشكل بين السياسة والهوية وثقل الماضي.

والثاني للوثائقي "الحياة بعد سهام - Life After Siham" للمخرج نمير عبدالمسيح، وقد عرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار إنساني عن الفقد والذاكرة.

-جائزة أفضل فيلم قصير ذهبت لـ فيلم Alone للمخرجة منى داود، و الفيلم من إنتاج النجمة منى زكي ومها عبدالعظيم وقد عرض عالميا لأول مرة خلال فعاليات المهرجان، وتدور أحداثه حول سيدة مسنة تعاني من الخرف، وتحاول إنكار حالتها الصحية، في الوقت الذي تعيش فيه السيدة التي تعتني بها صراعا نفسيا وحزنا مكبوتا، ليعكس العمل جوانب مختلفة من الوحدة الإنسانية.

- جائزة أفضل فيلم طلابي حصل عليها فيلم "حظ أوفر الجنة القادمة - Better Luck, Paradise Next" للمخرجة هدير رمضان.

- جائزة أفضل أصوات لوس أنجلوس، فاز بها فيلم "بيغيسكين - Pigskin" وهو من إخراج تيشنا لودي، ومن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية. وتدور أحداثه حيث تلتقي الثقافة بالملعب، فهو استكشاف جريء للهوية والضغوط ومعنى الانتماء.

- تنويه خاص حصل عليه فيلم "سندريلا - Cinderella" للمخرج علاء القيسي، وهو من إنتاج مشترك للأردن وأستراليا. وتتناول أحداثه حكاية مألوفة، تُعاد روايتها بعيون عربية، حين تلتقي الأساطير بالواقع.

- جائزة أفضل إخراج حصلت عليها منى داود عن فيلهما "Alone".

- جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها لطيفة فهمي عن دورها في فيلم Alone.

- جائزة أفضل موهبة صاعدة حصلت عليها الممثلة بسمة علي، عن دورها في فيلم "سندريلا".

جوائز الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للإنجاز مدى الحياة في السينما ذهبت لمحمد بكري عن فيلم "لحظات من ذاكرة لا تمحى - All That’s Left Of You" وهو فيلم إنتاج مشترك بين الأردن وفلسطين، وتتناول أحداث الفيلم تفاصيل من الفقد والصمود.

- جائزة تصويت الجمهور كانت من نصيب الفيلم المصري "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، وهو فيلم افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان، وتدور أحداثه عن قصة حب تجمع أستاذ جامعي يعيش حياة منعزلة وبين طالبة تدخل عالمه لتقلب موازين حياته.

- جائزة أفضل ممثلة صاعدة فازت بها لمار فادن عن دورها في الفيلم السعودي "هجرة" للمخرجة شهد أمين، وتتناول أحداثه حكاية عن التحول وهوية تتشكل ورحلة تعبر الحدود في الداخل والخارج.

- جائزة أفضل فيلم أول ذهبت لسيريل عريس عن الفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم".

- جائزة أفضل ممثلة حصلت عليها مونيا عقل عن فيلم "نجوم الأمل والألم".

- جائزة أفضل ممثل ذهبت للفنان أحمد مالك عن الفيلم المصري "كولونيا - My Father's Scent" للمخرج محمد صيام.

كما ذهبت نفس الجائزة لمعتز ملحيس عن دوره في الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية.

- ذهبت جائزة أفضل مخرج وجائزة الأفق الذهبي لشيرين دعيبس عن فيلم "اللي باقي منك - ALL THAT'S LEFT OF YOU" وهو إنتاج مشترك بين الأردن وفلسطين وتتناول أحداثه حكاية مؤثرة عن الفقد والبقاء.

"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان

أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز



