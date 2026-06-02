تصدر الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي العالمي كلينت إيستوود محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية احتفالا بعيد ميلاده الـ 96 الذي وافق يوم 31 مايو.

وإلى جانب احتفال جمهوره ومحبيه بعيد ميلاده، تداولت العديد من المواقع العالمية حوارا أجراه نجله كايل إيستوود مع إحدى المجلات الفرنسية بشهر نوفمبر من العام الماضي، وهو يؤكد اعتزال والده الفن بعد مسيرة ضخمة حافلة بالأعمال السينمائية الهامة التي لاقت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

اعتزال كلينت إيستوود بعد مسيرة سينمائية استثنائية

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي النجم العالمي كلينت إيستوود بإعادة نشر خبر تأكيد كايل اعتزال والده، إذ قال: "لديّ ذكريات جميلة كثيرة عن العمل معه، الآن هو متقاعد، ويبلغ من العمر 95 عامًا. لكنني كنت محظوظًا جدًا لأنني تمكنت من العمل معه في عدد لا بأس به من الأفلام. لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي".

وكانت آخر مشاركات كلينت إيستوود الإخراجية بفيلم دراما عرض تجاريا عام 2024، والفيلم من نوعية أفلام الإثارة حول رجل يدعي "جاستن" يتم الاستعانة به كـ "محلف" بمحاكمة في قضية قتل يجد نفسه في صراع أخلاقي.

كلينت إيستوود أيقونة سينمائية لن تعوض

وبعد كلينت إيستوود أيقونة أمريكية سواء في التمثيل الذي برع خلاله أو الإخراج وتقديمه للعديد من الأعمال السينمائية التي كان لها نصيباً في التواجد بالمحافل العالمية وفوزه بـ 4 جوائز أوسكار، من ضمنها جائزة الأوسكار كأفضل مخرج عن فيلم "Unforgiven" عام 1993، ومرة أخري بنفس الفئة"Million Dollar Baby" عام 2005.

