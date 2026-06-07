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مصراوي يكشف سر غياب محمد صلاح عن المشاركة الأساسية ضد البرازيل

كتب : رمضان حسن

01:14 م 07/06/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح مع نجوم البرازيل

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جاء قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن باستبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي في مباراة البرازيل ليثير حالة من اللغط الشديد خاصة وأن الجميع كان يتوقع أن يبدأ نجم ليفربول السابق هذه المواجهة الصعبة أساسيًا.

ودفع الجهاز الفني بمحمد صلاح مع بداية الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بفوز البرازيل وديًا بهدفين لهدف في مدينة أوهايو الأمريكية ضمن الاستعداد لكأس العالم 2026 الذي يقام في الفترة من 11 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل، ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

سر غياب صلاح عن المشاركة أساسيا ضد البرازيل

وقال مصدر داخل منتخب مصر لـ مصراوي، إن المدير الفني حسام حسن عقد جلسة خاصة مع محمد صلاح قبل مباراة البرازيل بـ24 ساعة أبلغه فيها بعدم إشراكه أساسيًا خلال هذه المواجهة، موضحا أن صلاح تقبّل الأمر بعدما أكد له حسام حسن أن هذا القرار يأتي حفاظا عليه.

وأكد المصدر، أن حسام حسن كان يخشى من إشراك محمد صلاح من بداية المباراة ومن ثم يتعرض لإصابة جديدة أمام احتفاظ لاعبو البرازيل بمجهودهم البدني ، خاصة وأن لاعب ليفربول السابق عائد من إصابة عضلية كان يعاني منها مع ناديه وخاض فترة تأهيل ليست بالقصيرة في إنجلترا ولم يلعب ودية روسيا التي أقيمت بالقاهرة.

محمد صلاح يعود للتشكيل الأساسي أمام بلجيكا

وكشف، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيعيد محمد صلاح إلي التشكيل الأساسي في مباراة بلجيكا التي تقام يوم 15 يونيو الجاري في أولي لقاءات المنتخبين في كأس العالم كونه أكثر عناصر المنتخب الوطني خبرة ويجب الاستفادة منه في لقاء بلجيكا الصعب.

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منتخب مصر محمد صلاح البرازيل

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