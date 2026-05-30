كشفت الفنانة ناتالي جريس كواليس مشاركتها في فيلم The Mummy إخراج لي كرونين، والذي يمزج بين الرعب النفسي والدراما العائلية، ويلقى نجاحا كبيراً منذ طرحه في دور العرض السينمائي داخل مصر والعالم العربي.

وفي تصريحات إعلامية، أكدت ناتالي أنها استقبلت مشاركتها في الفيلم بحماس شديد، وقالت: "تحمست جدًا لهذا العمل، وأحببت العمل مع لي كرونين، وكذلك مع شركتي Blumhouse وAtomic Monster، كانت تجربة أشبه بالحلم".

دور ناتالي جريس في فيلم The Mummy

وتجسد ناتالي في الفيلم شخصية كيتي، الطفلة التي تعود بعد سنوات من الاختفاء في ظروف غامضة، في لحظة تبدو كمعجزة قبل أن تنقلب تدريجيًا إلى كابوس. وتشير إلى أن الشخصية تطلبت منها تحضيرات جسدية ونفسية مكثفة، إذ تتحول إلى محور التوتر والرعب داخل الأحداث.

وأشاد المخرج لي كرونين بتجسيدها للشخصية، واصفًا أداءها بأنه لافت، ومؤكدًا أنه يشكل أحد الأعمدة الأساسية في بناء الإحساس بالرعب داخل الفيلم.

قصة فيلم The Mummy

تدور أحداث الفيلم الذي يعرض حاليًا في مصر حول لغز مرعب يبدأ باختفاء طفلة صغيرة تُدعى "كيتي" في الصحراء دون أي أثر، قبل أن تعود بشكل غامض بعد 8 أعوام، ليُصدم الجميع بأنها وجدت داخل تابوت أثري يعود إلى آلاف السنين. ما يبدو في البداية كمعجزة ولمّ شمل عائلي يتحول سريعًا إلى كابوس حي، إذ تظهر على الطفلة سلوكيات غريبة ومخيفة، وتبدأ في التصرف وكأن شيئًا آخر يسكنها.

مع تصاعد الأحداث، تكتشف العائلة أن عودة "كيتي" ليست بريئة، بل مرتبطة بقوة قديمة وشريرة تم إحياؤها من أعماق التاريخ، لتفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث المرعبة التي تمزج بين الرعب النفسي والجسدي.

يشارك في بطولة فيلم The Mummy مع ناتالي جريس عدد من النجوم، أبرزهم: مي الغيطي، ولايا كوستا، حياة كميل، مي قلماوي، جاك رينور، شايلو مولينا، لي كرونين، فيرونيكا فالكون، إميلي ميتشل، دين ألين ويليامز.

اقرأ أيضا

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"

هند صبري: أنا مش أم مثالية وبعتذر لبناتي.. ولا أثق فيمن يغدر