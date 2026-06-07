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نقل عبدالعزيز مخيون إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب : منى الموجي

12:23 م 07/06/2026

عبدالعزيز مخيون

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شهدت الساعات الماضية، تعرض الفنان عبدالعزيز مخيون لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وكشف الفنان أيمن أمير عن صورة ظهر خلالها الأول على السرير بداخل المستشفى.

تعليق أيمن أمير على صورته مع عبدالعزيز مخيون

وكتب أيمن تعليقا على صورة جمعته بـ عبدالعزيز مخيون والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أرجو منكم الدعاء للفنان عبدالعزيز مخيون الغالي على قلوبنا، شكرا دكتور أشرف زكي على اهتمامك الكبير بالفنان الغالي".

عبدالعزيز مخيون يشارك في مسلسل إفراج

جدير بالذكر أن الفنان عبدالعزيز مخيون أطل على جمهوره في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مشاركته في بطولة مسلسل إفراج للنجم عمرو سعد، إخراج أحمد خالد موسى، وشهد العمل مشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: تارا عماد، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسن العدل، جهاد حسام الدين.

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عبدالعزيز مخيون أشرف زكي وعكة صحية

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