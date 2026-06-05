لهذا السبب.. الكولومبية شاكيرا تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم النجمة العالمية الكولومبية شاكيرا، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،أنها ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم "داي داي" في حفل الافتتاح الذي سيقام في المكسيك.

شاكيرا تغني بحفل افتتاح كأس العالم

وتنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي في إستاد أزتيكا في مكسيكو سيتي، ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

كما يشارك أيضا في العرض الافتتاحي أيضا النجم الكولومبي خوتا بالفين، والمغنية القادمة من جنوب أفريقيا تايلا.

وتعد الأغنية التي تحمل اسم "داي داي" هي عبارة إيطالية تعني "هيا بنا" أو "تعال".

شاكيرا تغني في نهائي كأس العالم

ومن المقرر أن تحيي شاكيرا أيضا أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم على الإطلاق، والذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

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