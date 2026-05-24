نجوم هوليوود يتألقون في حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026

فيلم الدراما "Fjord" يفوز بجائزة "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم في مهرجان كان

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في حفل ختام دورته الـ 79 هذا العام، الذي أقيم مساء اليوم السبت عن النجوم والأفلام الفائزة ومسابقاتها المختلفة.

وشهدت مسابقات المهرجان هذا العام منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الهامة التي عرضت طوال الفعاليات، وحازت على إعجاب وإشادة النقاد بمستواها الفني.

ونقدم لكم في هذا التقرير جوائز مسابقات مهرجان كان السينمائي 2026:

المسابقة الرسمية

فاز فيلم الدراما " Fjord" بجائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم في المهرجان.

فاز فيلم الدراما " Minotaur" بالجائزة الكبرى

فاز فيلم الدراما " The Dreamed Adventure" بجائزة لجنة التحكيم

فاز البولندي بافل بافليكوفسكي بجائزة "أفضل مخرج" عن فيلم الدراما "Fatherland".

فازت الممثلة البلجيكية فرجينيا افيرا والممثلة اليابانية تاو أوكاموتو مناصفة على جائزة "أفضل ممثلة" عن دورهما بفيلم الدراما "All of a Sudden".

فاز الممثل إمانويل ماكيا والممثل فالنتين كامباني مناصفة عن فيلم الدراما "Coward".

فاز إيمانويل مار بجائزة "أفضل سيناريو" عن فيلم الدراما "A Man of his Time".

فازت المخرجة الرواندية ماري كليمنتين دوسابيجامبو بجائزة ""كاميرا دور" أفضل أول عمل عن فيلم "

Ben’imana".

جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير ذهبت إلى فيلم الدراما "

Para los contrincantes".

مسابقة نظرة ما

ذهبت جائزة "نظر ما" لفيلم الدراما "Everytime" للمخرجة ساندرا وولنر.

جائزة لجنة التحكيم ذهبت إلى فيلم الدراما " Elephants in the Fog".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى فيلم الدراما "Iron Boy".

أفضل ممثل ذهبت إلى برادلي فيمينا عن فيلم "Congo Boy".

أفضل ممثلة ذهبت إلى مارينا دو تافيرا مناصفة مع دانييلا مارين نافارو وماري انجل فيلاجي عن فيلم الدراما " Forever Your Maternal Animal".

