استقبلت إحدى دور العرض السينمائي في لندن مساء الخميس العرض الخاص للجزء الخامس من فيلمToy Story بحضور نجوم العمل وصنّاعه.

وشهد العرض انضمام كل من: توم هانكس وتيم ألين وجوان كوزاك إلى شخصيات باز لايتيير وودي وجيسي للاحتفال بعودتهم للجمهور وانضمت إليهم كل من جريتا لي والمخرج أندرو ستانتون.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم 18 يونيو المُقبل في: مصر، فلسطين، الأرجنتين، أستراليا، المكسيك، البرتغال، سنغافورة. وفي 19 يونيو في: أمريكا، بريطانيا، كندا، الصين، بولندا، النرويج وتركيا.

توم هانكس يتحدث عن فيلم Toy Story

وقال النجم العالمي توم هانكس في تصريحات إعلامية إن الفيلم يتضمن أحد أكثر المشاهد تأثيرًا وحزنًا في تاريخ السلسلة، وأضاف: "هذه الأفلام تنجح دائمًا في التعبير بالكلمات والصور عن أشياء يفكر فيها الجميع بالفعل. هناك أحد أكثر المشاهد إيلامًا لم أشاهده في أي من أفلام Toy Story، عندما تتعرض طفلة للأذى بسبب الرسائل التي يكتبها الآخرون عنها، وهي لا تفهم السبب، ولا تعرف ما الخطأ الذي ارتكبته، لكنها تشعر بالألم، وأعتقد أن تناول مثل هذه القضية في فيلم عن الأطفال والألعاب يُعد أمرًا شديد الأهمية في وقتنا الحالي".

وتابع قائلًا إن السلسلة ما زالت قادرة على تقديم مفاجآت، مضيفًا: "تأخذني هذه الأفلام دائمًا إلى أماكن عاطفية جديدة، أكون سعيدًا بالوصول إليها وفي الوقت نفسه متضايقًا لأنهم يجعلونني أمر بها، لكن أنا وتيم قمنا بهذا الأمر مرات كثيرة، وعندما شاهدت المشهد الأول الذي تظهر فيه 500 نسخة من باز لايتيير تخرج من الماء، قلت فورًا: سيستمتع تيم كثيرًا بهذا المشهد. والحمد لله أنه هو من يؤدي أصوات كل هذه الشخصيات، وليس أنا".

تيم ألين يتحدث عن مشاركته في فيلم Toy Story

من جانبه، عبر النجم تيم ألين عن سعادته بتقديم جانب جديد من شخصية باز لايتيير للجمهور، قائلًا: "هناك الكثير من شخصيات باز في هذا الفيلم، والكثير من النسخ المختلفة منه. لقد توسعوا في استكشاف شخصيته وما الذي يجعله مميزًا، وأعتقد أن الكلمة المناسبة لوصفه هي: حارس فضاء".

واتفق ألين مع هانكس بشأن أهمية تناول قضية التكنولوجيا في الفيلم، موضحًا: "لقد تناولنا موضوعات لم أكن أتصور أننا سنتطرق إليها، أنا معجب للغاية ببيكسار لأنها توصلت إلى هذه الفكرة، فهم في النهاية شركة تكنولوجيا، وديزني أيضًا شركة تعتمد على التكنولوجيا، ومع ذلك قرروا أن ينظروا إلى أنفسهم ويتساءلون عن موقعهم في هذا العالم، هناك بعض المشاهد الكبيرة في الفيلم جعلت قاعة العرض صامتة تمامًا خلال العرض التجريبي، والجميع قال: هذا هو الاتجاه الذي نسير نحوه"، وأضاف: "لا يمكنك أن تجبر الناس على العودة للعب من جديد، لكن يمكنك أن تريهم أن التفاعل مع الألعاب، ومع حياتهم وأصدقائهم، يمنحهم قدرًا أكبر من الرضا مقارنة بالانشغال الدائم بالأجهزة الإلكترونية".

هل هناك جزء سادس من فيلم Toy Story؟

أما المخرج أندرو ستانتون فكشف أن ملامح قصة الفيلم بدأت تتشكل في ذهنه منذ أعوام، وعن إمكانية تقديم أجزاء جديدة مثل Toy Story 6 أو Toy Story 7، قال: "لا أعتقد أنني أفكر في ذلك الآن، أنا أضع كل ما لدي في كل فيلم أعمل عليه، لكن الحياة دائمًا تفاجئنا، ما يميز أفلام Toy Story أنها تتعامل مع مرور الزمن، وتسمح للحياة بالتقدم، وبعد 4 أو 5 أعوام قد تتغير نظرتنا للأمور تمامًا، وهذا قد يصبح مادة لفيلم جديد، لذلك لا أحد يعلم ماذا سنشعر بعد عدة سنوات".

بدورها، تحدثت جريتا لي عن شخصيتها ليلى باد، قائلة: "ببساطة، ليلى لعبة جديدة، إنها جهاز إلكتروني، لونها أخضر ولها ذراعان صغيرتان، لديها نوايا طيبة للغاية، لكن تنفيذها للأمور لا يكون دائمًا بالشكل الأفضل".

قصة فيلم Toy Story

تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، إذ تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، ويعود الأبطال باز، وودي، وجيسي في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

تعود الشخصيات المحبوبة بصوت الممثلين الأصليين: توم هانكس بدور وودي، تيم ألين بدور باز لايتيير، جوان كوزاك بدور جيسي، بليك كلارك بدور سلينكي دوج، توني هيل بدور فوركي، والاس شون بدور ريكس.

